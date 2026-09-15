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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يحرر 70 مخالفة خلال تنفيذ 12 حملة رقابية على مستوى المحافظة

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة اليوم، عدد من الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، توالتي شملت أيضًا الباعة الجائلين بمحيط المدارس وسيارات تداول الأغذية، ومصانع تخزين وتصنيع المواد الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت الحملات المرور والتفتيش على 350 منشأة، إلى جانب تنفيذ 12 حملة على الأسواق العامة، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة وتوافرها، ومراجعة مدى الالتزام بالضوابط التموينية والإعلان عن الأسعار والتراخيص والشهادات الصحية.

وأسفرت الجهود عن تحرير 70 مخالفة متنوعة شملت 9 مخالفات لتداول سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 255 كجم من المقرمشات، و10 كجم طحينة، و40 كجم عسل أسود، و2 طن دقيق فاخر، و50 علبة سجائر، و253 لتر زيت سيارات، و1200 عبوة لبان، و6 برطمانات عسل أسود، و14 عبوة زبادي.

كما تم تحرير 3 مخالفات لتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على طن من اللبن، و10.4 كجم من الأحشاء الداخلية للماشية، و45 كجم من الدواجن، فضلًا عن تحرير مخالفة واحدة لمزاولة نشاط تداول المواد البترولية بدون ترخيص، وضبط 100 لتر بنزين 80.

وشملت نتائج الحملات كذلك تحرير 20 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 مخالفة لعدم توافر الشهادات الصحية، إلى جانب تحرير مخالفتين بشأن تجميع الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ضبط 22 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم.

بني سويف الفشن تموين بني سويف

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