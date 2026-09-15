تعليم بني سويف يبحث خطة تفعيل الأنشطة المدرسية والاستعداد لاحتفالات نصر أكتوبر

عقد محمد صلاح، وكيل المديرية، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، اجتماعًا مع مسؤولي الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع خطة تفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف المجالات منذ الأيام الأولى للدراسة، بما يسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

كما تناول الاجتماع الاستعداد لتنفيذ الفعاليات والبرامج الخاصة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بما يعكس قيم الانتماء والولاء والوطنية لدى الطلاب.

وأكد وكيل المديرية أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ خطة الأنشطة داخل المدارس، وتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة بما يدعم بناء شخصية الطالب ويعزز دور المدرسة التربوي