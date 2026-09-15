روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلدة شيروكويه في مقاطعة خاركوف وتكبيد العدو خسائر فادحة ومواصلة التقدم على كافة المحاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: