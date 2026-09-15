أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوأندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلدة شيروكويه في مقاطعة خاركوف وتكبيد العدو خسائر فادحة ومواصلة التقدم على كافة المحاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية ومرافق البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.
- قوات أسطول البحر الأسود تدمر زورقاً مسيراً أوكرانياً.
- قوات "الشمال" الروسية تخوض معارك نشطة لتحرير بلدة مالايا فولتشيا في مقاطعة خاركوف.
- أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من طراز "نبتون" و1025 طائرة مسيرة أوكرانية.
- خسائر القوات الأوكرانية نتيجة عمليات مجموعات القوات الروسية بلغت حوالي 1375 جندياً.
- وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 215 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وجهت القوات الروسية ضربات لقوات كييف بالقرب من بلدتي ريبالكينو وبوزوفو بمقاطعة خاركوف وتجري الآن تصفية التشكيلات المحاصرة بالقرب من بلدة أولخوفاتكا.
- وحدات مجموعة قوات "الوسط" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 460 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 40 جنديا ومحطة حرب إلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 290 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 جنديا وقطعتي مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.