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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

عاد سعر الذهب اليوم في مصر إلى التراجع مجددًا خلال منتصف تعاملات الاثنين 14 سبتمبر 2026، ليسجل انخفاضًا بنحو 60 جنيهًا مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات، وسط استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

ويأتي هذا التراجع بعدما شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، لتواصل التحرك في نطاق متذبذب مع تغيرات السعر العالمي للأوقية، بالتزامن مع تحركات سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع الذهب 170 جنيهًا خلال أيام

شهد سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضًا واضحًا مقارنة بالمستويات التي سجلها المعدن الأصفر قبل عدة أيام، إذ تراجع سعر جرام الذهب بنحو 170 جنيهًا خلال هذه الفترة.

كما انعكس الهبوط على الجنيه الذهب، الذي فقد نحو 1360 جنيهًا مقارنة بالمستويات السابقة، في الوقت الذي عادت فيه الأسعار إلى الانخفاض خلال منتصف تعاملات الاثنين بعد استقرار نسبي في بداية اليوم.

ويعكس هذا الأداء استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة أن حركة الأسعار المحلية ترتبط بصورة مباشرة بتطورات السعر العالمي للذهب، إلى جانب حركة سعر الدولار وتغيرات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب في سوق الصاغة

وسجلت أسعار الذهب مستويات جديدة خلال منتصف تعاملات الاثنين، وجاءت أبرز الأسعار المعلنة على النحو التالي وقت كتباة التقريروالتي تتغير باستمرار:

  • سعر الذهب عيار 18: نحو 5322 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: نحو 6210 جنيهات للجرام.
  • سعر الذهب عيار 24: نحو 7097 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب تداولًا في محلات الصاغة، لذلك يحظى بتحركاته باهتمام واسع من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة مدخراتهم.

أما عيار 24، فيمثل الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تحديد أسعار السبائك الذهبية، ولذلك فإن أي تغيرات في سعره تنعكس على تكلفة السبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واصل الجنيه الذهب تراجعه بالتزامن مع انخفاض أسعار الجرام، ليسجل خلال منتصف تعاملات الاثنين نحو 49680 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر إلى آخر وفقًا لحركة البيع والشراء وهوامش التداول، بينما يمثل الرقم المعلن قيمة الذهب الموجود في الجنيه.

سعر الذهب عيار 21

وكان الجنيه الذهب قد سجل تراجعًا إجماليًا بنحو 1360 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب في سوق الصاغة.

ويتابع الراغبون في الاستثمار بالذهب حركة سعر الذهب اليوم في مصر بصورة مستمرة، خاصة أن الجنيه الذهب يعد من الخيارات التي يلجأ إليها البعض لحفظ قيمة المدخرات، مع مراعاة فروق الأسعار بين التجار وتكاليف المصنعية عند شراء المشغولات.

سعر سبيكة الذهب

أما بالنسبة للسبائك الذهبية، فإن سعرها يتحدد بصورة أساسية وفق سعر جرام الذهب عيار 24، مع اختلاف السعر النهائي بحسب وزن السبيكة والتاجر وتكاليف التصنيع أو المصنعية.

وبالتالي، فإن تحركات سعر الذهب اليوم في مصر تؤثر بصورة مباشرة على أسعار السبائك، خصوصًا أن السبائك تعتمد على الذهب عيار 24 باعتباره الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة.

ويجب عند مقارنة أسعار السبائك الانتباه إلى أن السعر المعلن قد يختلف من تاجر إلى آخر، لذلك لا يقتصر تحديد التكلفة النهائية على سعر الذهب الخام فقط.

الذهب عالميًا يهبط 1.61%

وعلى المستوى العالمي، تعرض الذهب لضغوط جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنسبة 1.61% ليسجل نحو 4279 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من الذهب عيار 24، وهو السعر العالمي الذي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات الذهب داخل الأسواق المحلية.

ويأتي التراجع العالمي بالتزامن مع انخفاض الأسعار المحلية، إذ تتحرك أسعار الذهب في سوق الصاغة وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة الطلب والعرض.

سعر الذهب عيار 21

ماذا يعني التراجع للمشترين؟

ويعني انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر أن تكلفة شراء الجرام أصبحت أقل مقارنة بالمستويات التي سجلها المعدن خلال الأيام السابقة، إلا أن القرار النهائي بالشراء أو الانتظار يرتبط باحتياجات كل شخص وحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أن انخفاض السعر العالمي للأوقية يظل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الذهب محليًا، خاصة إذا استمرت الأسواق العالمية في تسجيل خسائر جديدة.

وفي المقابل، فإن أي تحسن في سعر الأوقية عالميًا قد ينعكس على الأسعار المحلية، بينما استمرار الضغوط على الذهب عالميًا قد يدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أقل، وفقًا لتطورات السوق.

وبذلك يواصل سعر الذهب اليوم في مصر تحركاته المتقلبة خلال تعاملات الاثنين 14 سبتمبر 2026، وسط انخفاض جديد خلال منتصف التعاملات، بالتزامن مع تراجع السعر العالمي للأوقية إلى نحو 4279 دولارًا.

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