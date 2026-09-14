معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. موعد الصرف وطرق الاستعلام

تستعد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في مصر لصرف مستحقات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع الموعد الدوري المحدد لصرف الدعم، وسط اهتمام بمعرفة موعد الإتاحة وطرق الحصول على المستحقات والاستعلام عن حالة الصرف.

موعد صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2026

من المقرر بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر 2026، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفق الموعد المحدد لصرف المستحقات الشهرية.

ويستطيع المستفيدون الحصول على الدعم من خلال عدة قنوات، من بينها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومنافذ ومكاتب البريد، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة" البنكية.

وتتيح بطاقات "ميزة" للمستفيدين إجراء عمليات الدفع الإلكتروني وسداد بعض المعاملات الحكومية والمشتريات.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يستمر صرف الدعم بالقيم المحددة للمستفيدين، ما لم يصدر قرار رسمي جديد يتضمن تعديل قيمته، وذلك في إطار إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر المستحقة في مواجهة أعباء المعيشة.

ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد برامج الدعم النقدي الموجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

يصل عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن، فيما تبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه.

وتستهدف هذه المخصصات دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيًا عن حالة الاستحقاق وبيانات الصرف من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي لصاحب بطاقة "تكافل وكرامة".

وتشمل خطوات الاستعلام:

-الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي: https://www.google.com/goto?url=CAESUAHrOzAVKDB7CeRWDrnIBwe5wcu1hDEhvBYUriaErnWXc8gLcWczDLs3eCSE_yewteE1jH6zKTKrD90NBvgmjvOIinIUK3xbuef1FmVSaoud

-اختيار خدمة الاستعلام عن برنامج "تكافل وكرامة".

-إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة الدعم.

-الضغط على خيار الاستعلام.

-ظهور بيانات المستفيد وحالة الاستحقاق والصرف.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأسر الفقيرة، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب بعض فئات الأطفال والمرأة المعيلة، وفق الضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.

ويأتي صرف مستحقات سبتمبر 2026 ضمن برنامج الدعم النقدي المستمر للأسر المستفيدة، مع إتاحة أكثر من وسيلة للحصول على المستحقات والاستعلام عن موقف الصرف.