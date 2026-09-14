أزمة المعاشات لم تنتهي.. برلماني يعلن مفاجأة بشأن المتضررين منذ 6 أشهر

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة المعاشات لم تنتهي، ولم تتمكن هيئة التأمينات من حلها حتى الوقت الحالي بنسبة 100%، على الرغم من أن هناك نسبة كبيرة من المتضررين تم حل المشكلة الخاصة بهم، وأن الجدد تم إدخالهم على المعاش بشكل سليم، لكن هناك بعض الذين خرجوا على المعاش منذ 6 أشهر ولم يصرفوا حتى اليوم.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأشخاص الذين يخرجون على المعاش اليوم يصرفون في الحال، وأن السيستم بطيء، وعلينا حل هذه المشكلة.

ولفت إلى أن ما حدث بخصوص تضرر بعض المواطنين الذين خرجوا على المعاش أمر غير مقبول، وعلينا متابعة هذا الأمر، وأن يتم حل مشكلات سيستم المعاشات.

وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا على المعاش تكون عليهم متطلبات، منها الإيجار، والأدوية، وأمور منزلية، وأن الشهر الحالي يشهد تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجارات، والمقدرة بنسبة 15%.