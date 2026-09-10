رابط مباشر.. استعلم الآن عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2026 بالرقم القومي

يترقب آلاف المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، موعد صرف الدعم النقدي لشهر سبتمبر 2026 عبر برنامج "تكافل وكرامة"، حيث تزايدت عمليات البحث عن المواعيد والروابط الرسمية، لتوفر وزارة التضامن الاجتماعي خطوات رقمية ميسرة للاستعلام بالرقم القومي لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر دون أي عناء.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

ووفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــــــــــــا.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2026

وأتاحت الوزارة عدد كبير من الأماكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، لصرف مستحقاتهم، بما يساعد على توزيع عمليات الصرف وتسهيل الحصول على الدعم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

-مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

-فروع بنك ناصر الاجتماعي.

عدد المستفيدين وقيمة الدعم المستحق

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم السنوي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والذين يبلغ عددهم نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، يصل إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب الزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.

ويبلغ متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة من معاش تكافل وكرامة نحو 900 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى من 700 جنيه، ويصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه للأسر المستحقة، وفقًا لعدد الأفراد والبرامج المدمجة.