شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات.. الأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير عن طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يمكن للمستفيدين من البرنامج معرفة حالة بطاقة تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي، كما يمكن للمنضمين حديثاً معرفة حالة القبول عبر الاستعلام بالرقم القومي، وذلك في حالة توافر شروط تكافل وكرامة وتقديم المستندات المطلوبة للانضمام للبرنامج.

دعم 4.7 مليون أسرة

ويقدم برنامج تكافل وكرامة دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 17 مليون مواطن، بموازنة سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي



أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الرئيسية.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر "استعلام".

- وبعد إتمام الخطوات تظهر حالة البطاقة بشكل فوري، سواء كانت "سارية" أو "موقوفة" أو "مجمدة".

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين صرف الدعم النقدي من عدة منافذ، تشمل:

- مكاتب البريد المصري.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- المحافظ الإلكترونية عبر شركات المحمول.

- منافذ صرف كارت "ميزة" البنكي.

طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم للحصول على الدعم، والتي تبدأ بالتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم، ثم تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة



- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.

- قسيمة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة.

- قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.

- المستندات التي تثبت الإصابة بمرض مزمن أو وجود إعاقة، إن وجدت.

ما هي الفئات التي تستحق معاش تكافل وكرامة؟

فئــــات تكافــــل: [ الأسرة المعالة - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي - أسرة المجند - الأسرة مهجورة العائل - الأسرة الفقيرة (زوج + زوجة + أبناء) ]

- فئــات كـرامـة: [ الشخص ذو الإعاقة - المريض بمرض مزمن - المسن المقيم بمفردة أو مع أسرتة أو في مؤسسات الرعاية - اليتيم - أولا الرعاية اللاحقة - قدامى الفنانين والرياضيين والتشكيليين الذى ينطبق عليهم شروط الاستحقاق - الأنثى غير المتزوجة]

اجراءات الحصول علي معاش تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة :

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيـد عائلى مميكن.

شروط معاش تكافل وكرامة للسيدات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها للسيدات الراغبات في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة، وتشمل: