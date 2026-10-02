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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن النوم لمدة 9 ساعات أو أكثر يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بالنوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات، وهي المدة التي سجلت خلالها الدراسة أدنى معدل للوفيات.

7 إلى 8 ساعات.. أقل معدل للوفيات

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تابع الباحثون عادات النوم لأكثر من 3 آلاف شخص على مدار 30 عامًا، بهدف دراسة العلاقة بين مدة النوم ومعدلات الوفاة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين حصلوا على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا سجلوا أقل معدل للوفيات، إذ بلغ نحو 10.57 حالة وفاة لكل ألف شخص خلال فترة المتابعة التي امتدت 3 عقود.

وفي المقابل، ارتفع معدل الوفيات بشكل طفيف بين الأشخاص الذين ناموا أقل من 6 ساعات يوميًا، ليصل إلى 10.97 حالة وفاة لكل ألف شخص.

وكان المعدل الأعلى بين الذين حصلوا على أكثر من 9 ساعات من النوم يوميًا، إذ بلغ 11.27 حالة وفاة لكل ألف شخص.

وأشارت النتائج إلى أن النوم لفترات طويلة ارتبط بزيادة قدرها 17% في خطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بمدة النوم التي تراوحت بين 7 و8 ساعات.

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

لماذا قد يرتبط النوم الطويل بزيادة المخاطر؟

لم تحدد الدراسة سببًا دقيقًا للعلاقة بين النوم لفترات طويلة وارتفاع معدل الوفيات، إلا أن الباحثين أشاروا إلى وجود عدد من العوامل الصحية التي قد تساعد في تفسير هذا الارتباط.

وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين ينامون لفترات أطول قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل المرتبطة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما قد يرتبط النوم الطويل بزيادة مستويات الالتهاب في الجسم، إلى جانب احتمالية تأثيره على الساعة البيولوجية للجسم، وتنظيم الهرمونات، ووظائف الجهاز المناعي.

ويرتبط النوم المفرط أيضًا، وفقًا للتقرير، ببعض المشكلات الصحية التي تشمل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة، وتراجع الذاكرة وصحة الدماغ.

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

قياس مدة النوم قد يساعد في اكتشاف المخاطر الصحية

وقال الباحثون التايوانيون الذين أجروا الدراسة إن تقييم مدة النوم يمكن أن يكون جزءًا من الفحوصات الصحية الروتينية، بهدف المساعدة في تحديد الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للمخاطر الصحية.

وكتب الباحثون في Journal of Sleep Research أن النوم لفترات طويلة ارتبط بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب، وأن ضغط الدم فسّر جزءًا محدودًا من هذه العلاقة.

وأكدت النتائج أن العلاقة التي رصدتها الدراسة لا تعني بالضرورة أن النوم لفترة أطول هو السبب المباشر في زيادة خطر الوفاة، إذ يمكن أن تكون هناك عوامل صحية أخرى مرتبطة بالنوم الطويل.

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

كم ساعة نوم يحتاجها البالغون؟

يُنصح البالغون عمومًا بالحصول على نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، مع اختلاف الاحتياج الطبيعي من شخص لآخر وفقًا للعمر والحالة الصحية ونمط الحياة.

لذلك، فإن النوم لمدة 9 ساعات في حد ذاته لا يعني أن الشخص معرض للخطر، خاصة أن الدراسة تناولت الارتباط الإحصائي بين مدة النوم ومعدلات الوفاة، وليس تأثير النوم الطويل بشكل مباشر على كل فرد.

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النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

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