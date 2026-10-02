راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

ظهرت هيدي كرم بإطلالة كاجوال لافتة، جمعت بين الراحة والبساطة والطابع العملي، خلال ظهورها وسط أجواء طبيعية مليئة بالنباتات والأشجار، في صور لاقت اهتمامًا من محبي الموضة وإطلالات النجمات.

تفاصيل إطلالة هيدي كرم

اعتمدت هيدي كرم في إطلالتها على تيشيرت باللون الوردي الفاتح، جاء بتصميم بسيط وناعم، ونسقته مع بنطلون كارغو واسع باللون البيج الفاتح، ليمنح الإطلالة طابعًا عمليًا ومريحًا يتناسب مع الأجواء الخارجية.

وأكملت اللوك بحقيبة كروس بودي باللون الرمادي الفاتح، ارتدتها بشكل مائل على الجسم، وهو اختيار عملي أضاف لمسة عصرية إلى إطلالتها، إلى جانب حذاء رياضي فاتح اللون حافظ على الطابع الكاجوال للإطلالة.

وظهرت بتسريحة شعر منسدلة وبسيطة، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها دون مبالغة، لتبدو الإطلالة بالكامل مستوحاة من أسلوب الكاجوال العملي المناسب للنزهات والأماكن المفتوحة.

هيدي كرم

هيدي كرم تختار الألوان الهادئة

اعتمدت الإطلالة على مجموعة من الدرجات الهادئة، أبرزها الوردي والبيج والرمادي، ما منحها تناغمًا واضحًا مع الخلفية الطبيعية المحيطة بها. ويُعد تنسيق التيشيرت الملون مع البنطلون الكارغو من الاختيارات التي تجمع بين المظهر العصري والراحة في الوقت نفسه.

هيدي كرم