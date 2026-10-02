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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: برنامج الإصلاح مع صندوق النقد ينتهي منتصف ديسمبر.. ومصر لم تطلب برنامج جديد

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي من المقرر أن يصل إلى نهايته في منتصف ديسمبر المقبل، وفقًا لما أعلنته كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

الضغوط التي تعرضت لها مصر والأردن

وأوضحت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن غورغييفا تحدثت عن الضغوط التي تعرضت لها مصر والأردن باعتبارهما من الدول المستوردة للنفط، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن دول المنطقة عملت خلال السنوات الماضية على بناء هوامش أمان وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأضافت أن مديرة صندوق النقد أكدت أن الموعد المحدد لاستكمال البرنامج الحالي مع مصر هو منتصف ديسمبر،  والصندوق يعتزم إرسال بعثة إلى مصر بما يتناسب مع هذا الموعد، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المراجعة ورفع نتائجها إلى إدارة الصندوق في الوقت المناسب.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن البرنامج الحالي هو الأخير في الوقت الراهن، ما لم تتقدم مصر بطلب للدخول في برنامج جديد، مؤكدة أن تركيز صندوق النقد حاليًا ينصب على استكمال البرنامج القائم، في الوقت الذي أشادت فيه غورغييفا بما تحقق خلال البرنامج، ووصفت نتائجه بالإيجابية بدرجة كبيرة.

سياسات الدعم وحجم ودور القطاع الخاص

وتطرقت إلى حديث مديرة صندوق النقد عن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحة أن القرارات الخاصة بالهيكل الاقتصادي للدولة، بما في ذلك سياسات الدعم وحجم ودور القطاع الخاص، تعد من القرارات السيادية التي تخص مصر، شأنها شأن الدول الأخرى التي تتعاون مع الصندوق.

توسيع المساحة المتاحة أمام القطاع الخاص

وأكدت لميس الحديدي أن صندوق النقد يدعم بشكل مستمر توسيع المساحة المتاحة أمام القطاع الخاص، باعتباره أكثر قدرة على الحركة والتكيف مع الصدمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق يرى أن هناك مجالًا أكبر في مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد من المقرر أن ينتهي في منتصف ديسمبر، بينما لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على طلب مصر برنامجًا جديدًا، ليظل التركيز خلال الفترة المقبلة على استكمال البرنامج الحالي وإتمام مراجعته.

لميس الحديدي الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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