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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. تتحول المرونة إلى عناد

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، يبدأ برج الثور من 20 أبريل ويستمر حتى 20 مايو، وهو ثاني الأبراج الفلكية، وينتمي إلى الأبراج الترابية، ويتميز مواليد الثور وفق صفات الأبراج المتداولة بالهدوء والصبر والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يميل مولود الثور إلى الاستقرار ويحب أن تكون خطواته محسوبة قبل اتخاذ القرارات.

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

ويأتي حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 مع أجواء فلكية تدفع مولود الثور إلى إعادة التفكير في بعض الأمور التي تخص العلاقات والمال والأهداف الشخصية، خاصة مع بدء تراجع كوكب الزهرة، وهو الكوكب المرتبط بالثور في علم الأبراج.

نصيحة برج الثور اليوم

لا تتمسك بموقف لمجرد أنك اعتدت عليه، وامنح نفسك فرصة لمراجعة قراراتك بهدوء قبل أن تتحول المرونة إلى عناد.

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

قد تشعر اليوم بأن بعض الأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب، خاصة إذا كنت قد أجلت قرارًا مهمًا خلال الفترة الماضية. وربما تظهر أمامك تفاصيل لم تكن واضحة من قبل، ما يجعلك أكثر قدرة على فهم موقف معين بصورة مختلفة.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن اليوم مناسب للمراجعة وليس للاندفاع، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالعلاقات والالتزامات المالية. حاول أن تفصل بين ما تريده فعلًا وما تفعله فقط لأنك تخشى التغيير.

صفات برج الثور

يُعرف مولود الثور بالثبات والصبر والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يميل إلى التخطيط والاستقرار ولا يحب المفاجآت أو التغييرات المفاجئة. ويتميز غالبًا بالوفاء في علاقاته، لكنه قد يصبح عنيدًا عندما يشعر أن شخصًا يحاول الضغط عليه.

ومن أبرز نقاط قوته الإصرار والعملية والقدرة على الوصول إلى أهدافه تدريجيًا، بينما يحتاج إلى الحذر من التمسك الزائد بالمواقف القديمة أو رفض التغيير حتى عندما يصبح ضروريًا.

مشاهير برج الثور

من أشهر مواليد برج الثور نانسي عجرم، أديل، التي ولدت في 5 مايو، وجورج كلوني، الذي ولد في 6 مايو، وهما من الأسماء المعروفة عالميًا في الغناء والسينما.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، قد تجد نفسك أمام مسؤولية تحتاج إلى التركيز والصبر، وربما تضطر إلى مراجعة تفاصيل مشروع أو اتفاق قبل إتمامه. لا تحاول إنهاء كل المهام في وقت واحد، وامنح الأولوية لما يرتبط بموعد نهائي أو مسؤولية مباشرة.

وقد يكون اليوم مناسبًا لمراجعة خططك المهنية ومعرفة ما إذا كانت ما زالت تتوافق مع أهدافك، بدلًا من الاستمرار في طريق لمجرد أنك بدأت فيه منذ فترة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، قد تعود بعض الموضوعات القديمة إلى الواجهة، خصوصًا إذا كان هناك أمر لم يتم حسمه بشكل واضح بينك وبين شريك حياتك. حاول أن تتحدث بصراحة، لكن من دون تحويل الحوار إلى مواجهة.

أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تعيد التفكير في شخص كنت قد استبعدته من حساباتك، أو تكتشف أن بعض مشاعرك السابقة لم تختفِ تمامًا. لا تتخذ قرارًا سريعًا قبل أن تعرف ما تريده بالفعل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، تحتاج إلى الاهتمام براحتك وتنظيم نومك، خاصة إذا كنت تمر بفترة مليئة بالمسؤوليات والتفكير. احرص على تناول وجبات متوازنة وشرب كمية كافية من المياه، وحاول تخصيص وقت للحركة أو المشي.

ولا ينبغي الاعتماد على توقعات الأبراج في تفسير الأعراض أو تشخيص أي مشكلة صحية؛ الأعراض المستمرة تحتاج إلى استشارة الطبيب.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

خلال الفترة المقبلة، تركز التوقعات الفلكية لمولود الثور على مراجعة العلاقات والقرارات المالية وبعض الأمور التي تحتاج إلى اتفاق واضح مع الآخرين. وقد تكون الفترة مناسبة لاكتشاف ما يحتاج إلى تعديل بدلًا من الاستمرار في وضع لم يعد مناسبًا.

ومع استمرار تأثير تراجع الزهرة خلال الفترة المقبلة وفق القراءات الفلكية، قد يجد الثور نفسه أمام فرصة لإعادة تقييم بعض العلاقات ومعرفة ما يمنحه الاستقرار الحقيقي وما يستنزف طاقته.

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