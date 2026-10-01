قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: التكامل الإفريقي يتطلب مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية
«بيمشي في دمي».. أحمد حلمي يكشف تفاصيل عودته لخشبة المسرح
عبد الرحيم علي: أحد عناصر "متصدقش" يتقاضى 120 ألف دولار سنويًا
وزير البترول: مصر تمتلك مقومات متكاملة لربط موارد إفريقيا بالأسواق العالمية
ابن الفيوم يحصد المركز الأول عالميًا في الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي
محافظ المنيا : ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء للحفاظ على مقدرات البلد
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لودية جنوب أفريقيا
لميس الحديدي: المواطن الواعي ممكن يبقى عين المسؤول في الشارع
السعودية : سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في نجران
5 مصريات في نصف نهائي بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: المواطن الواعي ممكن يبقى عين المسؤول في الشارع

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كشف المشكلات التي يعاني منها المواطنون، عندما يستخدمها المواطن الواعي لنقل الواقع من الشارع إلى المسؤولين، مشددة على أن الصورة في بعض الأحيان تكون قادرة على تحريك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمات.

مشكلة حقيقية يعاني منها الناس 

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن المواطن الذي يصور مشكلة حقيقية يعاني منها الناس لا ينبغي النظر إليه باعتباره مصدر إزعاج، بل يمكن أن يمثل «عينًا في الشارع» تنقل للمسؤول ما قد لا يصل إليه من خلال القنوات التقليدية.

وضربت مثالًا بصورة أطفال في عزبة مطاوع بقرية نديبة بمحافظة البحيرة، ظهروا خلالها وهم يعبرون منطقة مائية عبر ماسورة للوصول إلى المعهد الأزهري الموجود في الجانب الآخر، موضحة أن الصورة كشفت طبيعة الطريق الذي يضطر الأطفال إلى استخدامه للوصول إلى مدرستهم.

وأشارت إلى أن الصورة لفتت انتباه المسؤولين، ووصلت إلى وزير الري أثناء وجوده في روما للمشاركة في اجتماع، كما وصلت إلى محافظة البحيرة والأجهزة المحلية، وهو ما دفع إلى التحرك لبحث توفير وسيلة أكثر أمانًا لعبور الأطفال.

وتساءلت لميس الحديدي: «لو الصورة ما اتنشرتش، مين كان هيعرف إن الولاد بيعدوا الماسورة دي؟»، مشيرة إلى أن استمرار الوضع كان يمكن أن يعرض الأطفال للخطر طوال العام الدراسي، خاصة مع احتمالات سقوط أحدهم أو تعرضه للغرق.

اتصال مباشر بالشارع

وشددت على أهمية أن يكون المسؤولون على اتصال مباشر بالشارع، وأن يتم رصد مشكلات المواطنين ميدانيًا من جانب مسؤولي المحافظة والقرية والمحليات، بدلًا من انتظار انتشار المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدأ التحركات الرسمية بشأنها.

سرعة تدخل وزير الري ومحافظ البحيرة

وأضافت أن سرعة تدخل وزير الري ومحافظ البحيرة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء معدية أكثر أمانًا للأطفال، مؤكدة أن الصورة في هذه الحالة كانت العامل الذي نقل المشكلة إلى المسؤولين وساهم في تحريك الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وقالت: «هي دي الصورة اللي تحرك الأمور»، معتبرة أن الصورة التي وثقت عبور الأطفال للماسورة تستحق الإشادة، لأنها لم تكتفِ بتصوير المشهد، وإنما سلطت الضوء على مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل.

مشكلات المواطنين وتحريك المسؤولين

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن «صورة بألف كلمة» ليست مجرد مقولة صحفية، وإنما قد تتحول إلى وسيلة فعالة لكشف مشكلات المواطنين وتحريك المسؤولين، موجهة الشكر إلى صاحب الصورة، ومعربة عن أملها في ألا يتعرض المواطن للعقوبة لمجرد أنه وثق مشكلة بهدف المساعدة في حلها، لأن «عين المواطن» يمكن أن تكون وسيلة مهمة لرصد ما يحدث في الشارع.

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي مواقع التواصل الاجتماعي وزير الري وزير الري ومحافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

سفينة غارقة

مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة

الطماطم

الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة

ترشيحاتنا

النائب عيد حماد

برلماني: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع مفتاح تقليل الواردات ودعم الاقتصاد

محمود مرجان

محمود مرجان: دعوة الرئيس السيسي لـ منتدى مصر 2026 تفتح الباب أمام أفكار جديدة لخدمة الوطن

حزب الإصلاح والنهضة

الإصلاح والنهضة: منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لتطوير طريقة إدارة الحوار حول القضايا العامة

بالصور

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تتسرع في الحكم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. تتحول المرونة إلى عناد

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. اختر هدفًا واحدًا

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد