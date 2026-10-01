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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابن الفيوم يحصد المركز الأول عالميًا في الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي

الدكتور محمد يوسف فرحات
الدكتور محمد يوسف فرحات

إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل أبناء محافظة الفيوم حيث حقق الدكتور محمد يوسف فرحات ابن قرية أبوكساه بمركز إبشواي إنجازا علميا بارزا في مجال الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي البيئي.


إنجاز عالمي جديد

ووفقا للمعلومات الواردة فقد حصل الدكتور محمد يوسف فرحات على المركز الأول عالميا World Rank في مجال الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي البيئي وذلك من بين 3334 باحثا على مستوى العالم ويأتي هذا التصنيف وفقا لشهادة التصنيف عن الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025 ليعكس ما حققه الباحث من حضور في مجال الدراسات العلمية المتخصصة في العلوم النووية والنشاط الإشعاعي البيئي.


ابن أبوكساه ضمن أبرز الباحثين

ويعد الدكتور محمد يوسف فرحات من أبناء قرية أبوكساه التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم حيث جاء حصوله على المركز الأول عالميا ضمن تصنيف شمل 3334 باحثا في مجال الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي البيئي ويأتي هذا الإنجاز في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والدراسات المتخصصة في المجالات النووية والبيئية وما يرتبط بها من أبحاث علمية.


شهادة التصنيف للفترة من 2021 إلى 2025

وأوضحت شهادة التصنيف أن الترتيب العالمي للدكتور محمد يوسف فرحات جاء عن الفترة المحددة من 2021 إلى 2025 في مجال الدراسات النووية والنشاط الإشعاعي البيئي ويمثل هذا التصنيف إنجازا علميا لابن محافظة الفيوم ويضاف إلى جهود الباحثين المصريين في المجالات العلمية المتخصصة على المستوى العالمي حيث جاء اسمه في المركز الأول عالميا بين الباحثين المشاركين في التصنيف البالغ عددهم 3334 باحثا.

محافظة الفيوم الدكتور محمد يوسف الدراسات النووية

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