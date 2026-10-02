وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

قطع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رحلة مدتها 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت جنوب دولة الاحتلال، بعدما وصلته صورة لوجبة مقدمة إلى أسير فلسطيني يظهر فيها تناوله 8 حبات زيتون بدلًا من 6.

استنفار في سجن إسرائيلي بسبب وجبة أسير فلسطيني

وقال بن غفير إنه كان صائما حينما وصلته الصورة الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى السجن في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات، موضحا أنه حينما وصل إلى كتسيعوت، استدعى قيادات مصلحة السجون الإسرائيلية، بينهم المفوض وقادة السجن، وعرض عليهم الصورة متسائلًا: "ألا تفهمون؟ ثماني زيتونات بدلًا من ست؟".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف أن مسؤلي مصلحة السجون الإسرائيلية نظروا إلى بعضهم البعض، فيما اعتبر أن ما حدث يمثل خللًا في الالتزام بالتعليمات المتعلقة بوجبات الأسرى الأمنيين.

وأشار إلى أنه أبلغ المسؤولين بأن السياسة التي يتبعها داخل السجون تقوم على عدم تقديم أي شيء يتجاوز الحد الأدنى المحدد للأسرى الأمنيين، وقال إن "الحكم يبدأ بالزيتون"، في إشارة إلى تشدده في تطبيق إجراءات السجون.