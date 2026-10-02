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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد «باكو» مع محمد رمضان.. زوكش يطرح «سيستم» ويقتحم تريند يوتيوب

زوكش
زوكش
أوركيد سامي

بعد تعاونه مع محمد رمضان في «باكو»، طرح الرابر زوكش احدث أعماله الغنائية «سيستم»، التي دخلت قائمة الأغاني الموسيقية الرائجة على يوتيوب في مصر، بالتزامن مع تحضيرات دبل زوكش لطرح ألبومهم الجديد «مرسيدس».


وتأتي «سيستم» كأحدث أغنيات زوكش المنفردة، في وقت يستعد فيه مع يانج زوكش لاستكمال مشروعهما الجديد «مرسيدس»، الذي يضم 8 أغنيات ويشهد عددًا من التعاونات المختلفة من بينها محمد رمضان واوني وفيوري، لتكون الأغنية محطة جديدة قبل استكمال طرح باقي أغنيات الألبوم.


وشهد ألبوم «مرسيدس» الكشف عن عدد من أغنياته تباعًا، من بينها «حارة» مع الرابر أوني، و«باكو» مع محمد رمضان والرابر الإيطالي ساكي، إلى جانب التعاون المصري المغربي «بردي» مع الرابر المغربي فيوري، في امتداد للتجارب التي يقدمها الثنائي بين الراب والمهرجانات والأنماط الموسيقية المختلفة.

أما «سيستم»، فحملت توقيع كوليبكس والكاب في الإنتاج الموسيقي، بينما تولى مصطفى ياسر التصوير والإخراج، وجاء الكليب في أجواء تجمع بين اللقطات الفردية لزوكش والمشاهد الجماعية، مع ظهور يانج زوكش.


ويضم دبل زوكش الرابرين أحمد زكي «زوكش» وأحمد عبد الناصر «يانج زوكش»، ونجح الثنائي في تحقيق انتشار واسع خلال السنوات الماضية، بداية من «الملوك» مع أحمد سعد وعنبة، التي وصلت إلى جمهور عالمي بعد ظهورها ضمن أحداث مسلسل «Moon Knight»، إلى جانب عدد من التجارب السينمائية، أبرزها «أخصام» من فيلم «العنكبوت»، و«صلاة الزين» من فيلم «هارلي»، و«ناس مظبوطة» مع عنبة ومسلم ضمن فيلم «ولاد رزق 3: القاضية».

زوكش اخبار الفن نجوم الفن

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