تشكيل إيطاليا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الفرنسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب فرنسا في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسط ترقب كبير للمواجهة القوية بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

ويعتمد منتخب إيطاليا على جيانلويجي دوناروما لحراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع كل من كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، وريكاردي كالافيوري.

وفي خط الوسط، يبدأ منتخب إيطاليا المباراة بالثلاثي ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، ودافيدي فراتيسي، بينما يقود خط الهجوم مويس كين إلى جانب فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو وسيباستيانو إسبوزيتو.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، ريكاردي كالافيوري.

خط الوسط: ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، دافيدي فراتيسي.

خط الهجوم: مويس كين، فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو، سيباستيانو إسبوزيتو.

ويدخل المنتخب الفرنسي، اللقاء، بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على تركيا وبلجيكا، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب خطوة جديدة من حسم صدارة المجموعة.

إيطاليا تتمسك بفرصة الفوز الثاني

في المقابل، يخوض المنتخب الإيطالي المواجهة بحثًا عن انتصاره الثاني في البطولة، بعدما نجح في تجاوز تركيا خلال الجولة الماضية، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

زيدان يظهر للمرة الأولى في ملعب فرنسا

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ تشهد ظهوره الأول على ملعب فرنسا مع منتخب بلاده، بعدما تولى قيادة «الديوك» قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية.

موعد القمة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وإيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1، ضمن تغطية شبكة beIN Sports لمنافسات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.