زيدان يشيد بجماعية فرنسا بعد الفوز على بلجيكا

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على بلجيكا بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أن الانتصار كان نتاجًا للأداء الجماعي والالتزام الكبير من جميع عناصر الفريق.

وأكد زيدان أن المنتخب الفرنسي ظهر بشخصية قوية أمام منافس صعب، بعدما نجح في تطبيق الضغط العالي والحفاظ على التنظيم داخل الملعب، مع امتلاك الشجاعة للتقدم إلى مناطق بلجيكا والبحث عن التسجيل حتى الدقائق الأخيرة.

وتحدث مدرب «الديوك» عن احتفاله بهدف مايكل أوليس، موضحًا أن انطلاق اللاعب بالكرة في تلك اللحظة جعله يشعر بأن الهجمة ستنتهي بهدف، قبل أن ينجح أوليس في تسجيل هدف الانتصار.

ويرى زيدان أن فرنسا كانت الطرف الأفضل خلال المباراة، بعدما تمكنت من التحكم في إيقاع اللعب وفرض أسلوبها، معتبرًا أن الهدف جاء تتويجًا للأفضلية التي أظهرها الفريق على مدار اللقاء.

كما توقف مدرب فرنسا عند الظهور الأول للوكاس دا كونيا، مشيدًا بسرعة انسجام اللاعب مع المجموعة رغم أنها المرة الأولى التي يلعب فيها مع زملائه، مؤكدًا أنه ظهر بصورة مريحة ونجح في تنفيذ الأدوار المطلوبة منه.

وحصل مايكل أوليس على إشادة خاصة من زيدان، الذي وصفه بأنه «موهبة خالصة»، مشيرًا إلى امتلاكه فهمًا مميزًا للعبة وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، سواء من خلال تسريعه أو تهدئته، إلى جانب امتلاكه شخصية تساعده على تقديم كرة ممتعة للجماهير.

ولم يغفل زيدان الإشادة بديزيريه دوي وبقية لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الجميع ساهم في الانتصار وقدم المطلوب منه على المستويين الدفاعي والهجومي.

واختتم زيدان بالتأكيد على أن اختيار لاعب واحد باعتباره الأفضل في المباراة ليس أمرًا سهلًا، في ظل الصورة الجماعية التي ظهر عليها المنتخب الفرنسي خلال آخر مباراتين، مشددًا على أن قوة الفريق تكمن في تكامل أدوار جميع لاعبيه.