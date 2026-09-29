غضب إبراهيم حسن وتأخر أتوبيس المنتخب.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، كواليس موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، من السفر مع بعثة الفراعنة إلى جنوب السودان، لخوض المباراة المرتقبة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وأوضح شوبير أن محمد عبد المنعم كان مترددًا في البداية بشأن السفر إلى جنوب السودان، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني كان يقضي بسفره مع المنتخب، على ألا يشارك في المباراة، مع الاكتفاء بخوض تدريبات داخل صالة الجيم، نظرًا لإقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي.

وقال شوبير إن عبد المنعم حسم موقفه في النهاية وفضل عدم السفر مع بعثة المنتخب إلى جنوب السودان، وهو الأمر الذي دفع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إلى محاولة إقناعه بالعدول عن قراره.

وأضاف أن إبراهيم حسن تحدث مع محمد عبد المنعم أكثر من مرة من أجل إقناعه بالسفر، لدرجة أن حافلة المنتخب تأخر تحركها خلال محاولة الوصول إلى اتفاق مع اللاعب، إلا أن عبد المنعم تمسك بموقفه، قائلًا: «معلش يا كابتن، بلاش».

وأشار شوبير إلى أن موقف محمد عبد المنعم تسبب في حالة من الغضب لدى إبراهيم حسن، قبل أن يتم إنهاء الأمر، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب لم يحسم حتى الآن موقف اللاعب من المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا.

تأتي هذه التطورات في ظل استعداد منتخب مصر لخوض ارتباطاته خلال فترة التوقف الدولي، وسط متابعة لموقف اللاعبين المحترفين وحالتهم قبل المباريات المقبلة.