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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملاعب العالم لمتابعة عدد كبير من المواجهات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات وعلى رأسها مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى جانب قمة إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتشهد منافسات اليوم أيضا عددا من المباريات القوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى مواجهات كأس الخليج ومجموعة من اللقاءات في دوري الأمم الأوروبية بجانب مباراتين وديتين.

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة

عمان × الكويت – 8:30 مساء – قناة AL KASS Two

السعودية × العراق – 8:30 مساء – قناة AL KASS One

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

جزر القمر × ناميبيا – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 9

ليسوتو × المغرب – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 3

جنوب السودان × مصر – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 1

بوروندي × الجزائر – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 2

إثيوبيا × السنغال – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 5

موزمبيق × السودان – 4:00 عصرا – قناة beIN Sports HD 4

مدغشقر × تنزانيا – 4:00 عصرا

غانا × جامبيا – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 2

أوغندا × ليبيا – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 1

زامبيا × توجو – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 9

كاب فيردي × رواندا – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 8

غينيا بيساو × نيجيريا – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 4

بنين × موريتانيا – 8:00 مساء

الجابون × النيجر – 10:00 مساء

الصومال × كوت ديفوار – 10:00 مساء – قناة beIN Sports HD 3

الكونغو × الكاميرون – 10:00 مساء – قناة beIN Sports HD 6

ليبيريا × مالي – 10:00 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

فنلندا × بيلاروسيا – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 5

مولدوفا × جزر فارو – 7:00 مساء – قناة beIN Sports HD 6

التشيك × إنجلترا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 3

إسبانيا × كرواتيا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 2

إسكتلندا × سويسرا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 4

سلوفينيا × مقدونيا الشمالية – 9:45 مساء

سان مارينو × ألبانيا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 9

سلوفاكيا × كازاخستان – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 7

بلغاريا × إستونيا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 8

لوكسمبورج × آيسلندا – 9:45 مساء – قناة beIN Sports HD 5

مواعيد المباريات الودية

أستراليا × البرازيل – 1:00 ظهرا

روسيا × إيران – 7:30 مساء

تصفيات كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا منتخب مصر جنوب السودان دوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات كأس الخليج مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية جنوب السودان × مصر

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