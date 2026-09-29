"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل

أكد رئيس وفد التعاون للاتحاد الأوروبي في مصر ألبرتو كورتثون، أن الاتحاد الأوروبي يدعم برامج التنمية في مصر، ولا سيما في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، باعتبارها من الركائز الأساسية لتأهيل الأجيال الجديدة وتعزيز مهاراتها.

وقال كورتثون - في تصريح خاص لقناة (النيل للأخبار) - "إن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن دعم التعليم الفني والتقني يمثل مفتاحا لتنمية مهارات الشباب، بما يسهم في دعم المجتمع وتوفير كوادر تمتلك مهارات متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل".

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق هيئة "إتقان" الإطار الوطني لمؤشرات جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الفني وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل.