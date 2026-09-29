اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

قدمت الشيف إيمان عبر صفحتها الرسيمة على الفيسبوك، طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي.
طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي..
المقادير:
لخليط الناجتس:
½ كيلو صدور فراخ مخلية
1 بصلة صغيرة
2 فص ثوم
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
½ ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ
من صفحه اكل زمان مع شيف ايمان
للتغطية:
دقيق
2 بيضة + رشة ملح وفلفل
بقسماط مطحون أو كورن فليكس مجروش
الطريقة:
1- تجهيز الفراخ قطعي صدور الفراخ قطع صغيرة، وضعيها في الكبة مع البصل والثوم، واضربيهم لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتجانس.
2- تتبيل الخليط ضيفي النشا والبقسماط والملح والفلفل وباقي التوابل، واضربي الخليط مرة تانية لحد ما يتجانس.
3- تشكيل الناجتس افردي الخليط بين كيسين بلاستيك أو ورق زبدة بسمك متوسط، وقطعيه بالشكل اللي تحبيه.
4- التغطية غطي كل قطعة بالدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط أو الكورن فليكس المجروش.
5- التسوية اقلي الناجتس في زيت متوسط السخونة لحد ما ياخد لون ذهبي وينضج من الداخل.