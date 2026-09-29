وصفة سريعة وخفيفة.. طريقة عمل سلطة التونة في المنزل

تعد سلطة التونة من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق، كما يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي، مع إمكانية إضافة الخضروات المفضلة للحصول على وجبة أكثر تنوعا.

مكونات سلطة التونة

- علبة تونة مصفاة جيدا.

- حبة طماطم مقطعة.

- خيارة مقطعة.

- فلفل ألوان مقطع.

- نصف بصلة صغيرة مفرومة.

- ذرة حلوة حسب الرغبة.

- بقدونس مفروم.

- عصير نصف ليمونة.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

- رشة كمون.

- رشة فلفل أسود.

- ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل سلطة التونة

في البداية، تصفى التونة جيدا من الزيت أو الماء، ثم توضع في وعاء مناسب، ويضاف إليها الطماطم والخيار والفلفل الألوان والبصل والذرة والبقدونس.

وفي وعاء آخر، يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون والكمون والفلفل الأسود، ثم تضاف التتبيلة إلى خليط التونة والخضروات.

تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم تقدم سلطة التونة مباشرة، ويمكن وضعها في الثلاجة عدة دقائق قبل التقديم للحصول على مذاق أكثر انتعاشا.

نصائح لتحضير سلطة تونة صحية

يمكن إضافة الخس أو الجرجير إلى السلطة لزيادة كمية الخضروات والألياف، كما يفضل عدم الإفراط في الملح، خاصة عند استخدام تونة تحتوي بالفعل على نسبة من الصوديوم.

ويمكن تقديم سلطة التونة مع قطعة من الخبز الكامل للحصول على وجبة أكثر إشباعا وتوازنا.