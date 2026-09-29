زعيمة المعارضة بالسويد تفشل في تشكيل حكومة جديدة

أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، ماغدالينا أندرسون، اليوم الاثنين، تخليها عن مهمة تشكيل حكومة جديدة، بعدما تعذر عليها تأمين الدعم اللازم رغم فوز معسكر يسار الوسط بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 شتنبر الجاري.

وقالت أندرسون للصحافيين إنها خلصت، بناء على المشاورات التي أجرتها، إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن إمكانية لتشكيل حكومة.

وحصل معسكر يسار الوسط على 176 مقعدا في البرلمان، مقابل 173 مقعدا لمعسكر يمين الوسط، غير أن الخلافات بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى صيغة حكومية تحظى بالدعم الكافي.