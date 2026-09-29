شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر وحتى الأحد 4 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا خلال ساعات الليل.

ظواهر جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد بعدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها انتشار الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب بعض المناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 30 سبتمبر 2026:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الخميس 1 أكتوبر 2026:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة.

الجمعة 2 أكتوبر 2026:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة.

السبت 3 أكتوبر 2026:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة.

الأحد 4 أكتوبر 2026:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة.