بتصميم الفان.. ماذا تقدم فولكس فاجن كرافتر 2026؟

تقدم فولكس فاجن عالميًا الكثير من السيارات المتنوعة، منها فئة الفان والنقل، وتعد السيارة كرافتر واحدة من أحدث هذه السيارات ضمن موديلات 2026.

أبعاد وتصميم فولكس فاجن كرافتر 2026

تظهر فولكس فاجن كرافتر 2026 بتصميم يركز على طبيعة السيارات المخصصة للنقل، ويبلغ طول السيارة 5,986 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 2,355 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 204 مم.

فولكس فاجن كرافتر 2026

وتأتي كرافتر 2026 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما تعتمد على جنوط فولاذية بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف، كما تحصل المرايا الخارجية على إمكانية الضبط والطي كهربائيًا.

محرك ديزل بقوة 140 حصانًا

تتوفر كرافتر ضمن إحدى منظومات الحركة بمحرك ديزل تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 140 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي، مع اعتماد نظام دفع أمامي FWD.

فولكس فاجن كرافتر 2026

فولكس فاجن النسخة الأوتوماتيكية

تقدم فولكس فاجن منظومة أخرى للمحرك نفسه بسعة 2.0 لتر، لكن مع ناقل حركة أوتوماتيكي، ويصل إنتاجها إلى 174 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 410 نيوتن متر، وتعمل هذه النسخة بنظام دفع أمامي، كما تستفيد من خزان وقود بسعة 75 لترًا.

أما المنظومة الثالثة فتستخدم أيضًا محرك ديزل تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، لكنها تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع انتقال القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي RWD. ويولد المحرك في هذه النسخة 161 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 410 نيوتن متر.

فولكس فاجن كرافتر 2026

أنظمة السلامة ومساعدة القيادة

تتضمن فولكس فاجن كرافتر 2026 مجموعة من أنظمة السلامة، من بينها وسائد هوائية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات، كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، وتحذير من الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.