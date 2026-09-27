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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أعطال طرمبة البنزين.. إليك الأسباب وكيف تتعامل معها

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
صبري طلبه

تبدأ أعطال طرمبة البنزين بمجموعة من العلامات البسيطة التي تتطور تدريجيًا مع استمرار الاستخدام، وتؤدي الطرمبة مهمة أساسية في نقل الوقود من الخزان إلى المحرك بالضغط المناسب، لذلك فإن أي تراجع في كفاءتها قد ينعكس مباشرة على التشغيل والأداء. 

وفي سياق هذا الموضوع نقدم ابرز أعطال طرمبة البنزين وكيفية التعامل معها

صعوبة تشغيل المحرك 

من العلامات التي تستحق الفحص تأخر تشغيل المحرك، خصوصًا عندما يحتاج السائق إلى تدوير المفتاح أو الضغط على زر التشغيل أكثر من مرة حتى يعمل المحرك. 

وقد يرتبط ذلك بعدم قدرة الطرمبة على توفير ضغط الوقود المطلوب داخل المنظومة، إلا أن هذا العرض لا يعني بالضرورة تلفها، إذ يمكن أن تنتج المشكلة عن أسباب أخرى في نظام الوقود أو الكهرباء.

تقطيع السيارة أثناء التسارع 

يظهر ضعف الطرمبة بصورة أوضح عندما يحتاج المحرك إلى كمية أكبر من الوقود، مثل التسارع أو صعود المرتفعات، وفي هذه الظروف قد يشعر السائق بتقطيع أو تردد في استجابة السيارة، لأن تدفق الوقود لا يكون كافيًا لتلبية احتياجات المحرك، وإذا تكرر هذا الأمر، فمن الضروري فحص منظومة الوقود بدل تجاهل المشكلة أو اعتبارها مرتبطة بجودة البنزين فقط.

طرمبة البنزين

فقدان قوة المحرك 

قد يلاحظ السائق تراجعًا في قوة السيارة أو بطئًا غير معتاد في الاستجابة عند الضغط على دواسة الوقود، ويمكن أن يحدث ذلك عندما ينخفض ضغط الوقود أو تصبح الطرمبة غير قادرة على الحفاظ على معدل التدفق المطلوب.

ارتفاع صوت طرمبة البنزين 

يصدر عن الطرمبة صوت أثناء تشغيلها، لكن ارتفاع مستوى الضوضاء بشكل واضح أو تغير طبيعة الصوت يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة، وقد يسمع السائق طنينًا أو أزيزًا من منطقة خزان الوقود بصورة لم تكن موجودة من قبل، ويصبح هذا المؤشر أكثر أهمية إذا ظهر إلى جانب صعوبة التشغيل أو التقطيع، مع ضرورة إجراء فحص فني للتأكد من السبب.

انسداد فلتر البنزين 

يمكن أن يؤدي فلتر الوقود المسدود إلى الحد من كمية البنزين المتدفقة نحو المحرك، فتظهر أعراض تشبه ضعف الطرمبة، ومنها فقدان القوة والتقطيع وصعوبة التشغيل، ولهذا لا يكون استبدال الطرمبة هو الحل الأول بمجرد ظهور هذه العلامات، ويجب التأكد من حالة الفلتر وبقية مكونات النظام.

القيادة بخزان شبه فارغ

وصول مستوى الوقود إلى درجات منخفضة جدًا قد يجعل ظروف تشغيل الطرمبة أكثر قسوة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولا يعني ذلك أن انخفاض مستوى الوقود يؤدي وحده إلى تلفها، لكنه من العادات التي يفضل تجنب تكرارها لفترات طويلة.

أعطال الفيوز والطرمبة 

قد يكون سبب المشكلة كهربائيًا وليس ميكانيكيًا، إذ يمكن لفيوز تالف أو معطل أو ضعف في أحد الأسلاك والتوصيلات أن يمنع وصول التيار المناسب إلى الطرمبة، وفي هذه الحالة تظهر أعراض قد توحي بتلف الطرمبة، رغم أن استبدالها لن يحل المشكلة، لذلك يجب فحص الدائرة الكهربائية والتأكد من وصول الجهد المطلوب قبل اتخاذ قرار تغيير القطعة.

قياس ضغط الوقود 

يعد قياس ضغط الوقود من أهم الإجراءات التي تساعد على الوصول إلى تشخيص صحيح، حيث يكشف مدى قدرة الطرمبة على توفير الضغط المطلوب للمحرك وفق مواصفات السيارة، ويجب أن يتزامن الفحص مع التأكد من سلامة الفلتر والتوصيلات والمكونات الأخرى المرتبطة بمنظومة الوقود، لأن تشابه الأعراض بين الأعطال المختلفة يجعل التشخيص بالاعتماد على الملاحظة وحدها غير كافٍ.

توقف المحرك أثناء القيادة 

إذا بدأت السيارة في التوقف أثناء السير أو فقدت قوتها بصورة مفاجئة ثم عاد المحرك للعمل، فلا يفضل مواصلة القيادة قبل تحديد السبب، فقد يتكرر توقف المحرك في وقت أكثر خطورة، خاصة عند التسارع أو في الطرق المزدحمة، وفي هذه الحالة يكون فحص السيارة أكثر أمانًا من محاولة الاستمرار في استخدامها، خصوصًا إذا تكررت الأعراض خلال فترة قصيرة.

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