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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا "طيارا"، مساء اليوم الأحد، على الشارع الرئيسي في الكفريات، مقابل مدخل قرية الراس، جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات المارة، وفتشوها، وأنزلوا عددا من الركاب منها، ودققوا في هوياتهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات على المركبات المتجهة إلى مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في الأجواء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اقتلع مستوطنون، عددا من أشجار الزيتون في منطقة "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لــ"وفا"، بأن مستوطنين اقتلعوا أشجار زيتون في "خلايل اللوز" تعود للمواطنين أمين ملس، ومشرف الصلاحات .

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على منطقة "خلايل اللوز" وسكانها، من خلال مهاجمة المنازل وتجريف الأراضي وإطلاق الرصاص على المواطنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتلال قوات الاحتلال

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