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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يهزم برقان الكويتي في مونديال الأندية لكرة اليد

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي بنتيجة 35-17، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في مصر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

 

الأهلي يهزم برقان الكويتي في مونديال الأندية لكرة اليد

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاقها، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15-7، قبل أن يواصل تفوقه خلال النصف الثاني ويحسم المواجهة بفارق 18 هدفًا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فيزبريم المجري، وانتهت المباراة بفوز الفريق المجري بنتيجة 31-23.

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة فوكس برلين الألماني يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريق لحسم المركز الثاني بالمجموعة والمنافسة على الميدالية البرونزية.

وضمت قائمة الأهلي في البطولة كلًا من: عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن نبيل، أحمد خيري، محمد هشام البسيوني «مودي»، محمد صلاح، سيف هاني «فوكس»، إبراهيم المصري، ياسر سيف، خالد وليد، معاذ عزب، نبيل شريف، محمود حسين، محسن رمضان، محمد عماد «أوكا»، محمد لاشين، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة 10 أندية، في أكبر عدد من المشاركين بتاريخ البطولة، حيث تمثل الفرق المشاركة مختلف قارات العالم.

وبعد انتهاء منافسات دور المجموعات، تُقام مباريات تحديد المراكز بنظام خروج المغلوب؛ إذ يلتقي متصدرا المجموعتين لتحديد بطل العالم للأندية، بينما يتواجه صاحبا المركز الثاني للمنافسة على الميدالية البرونزية.

كما يلتقي صاحبا المركز الثالث لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يتنافس صاحبا المركز الرابع على المركزين السابع والثامن.

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الأهلي برقان الكويتي بطولة العالم للأندية لكرة اليد

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