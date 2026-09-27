إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري

أفادت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن مصادر بأنه تم إطلاق صاروخ كروز بحري على سفينة كانت تسير في "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز.

فيما ذكر مسؤول أمني إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام أنه وخلال الـ48 ساعة الماضية أوقفت 20 سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز بينها 7 سفن الليلة الماضية و13 في الليلة التي سبقتها.

وقال المسؤول الأمني الإيراني : الحقائق على الأرض لا تتغير عبر التصريحات الإعلامية ولا توجد آلية عملية ومستدامة للملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز خارج الإطار الذي حددته ووافقت عليه إيران.

وختم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا : ترامب لا يستطيع تهدئة أسواق الطاقة أو إخفاء تكاليف حصاره وسياساته العدائية عبر الاستعراض ونشر التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.