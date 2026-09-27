حالة الطقس الأسبوع المقبل.. أمطار وشبورة وحرارة تصل لـ41 درجة

تشهد حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل أجواء خريفية معتدلة الحرارة في الصباح، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار على عدد من المناطق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، فضلًا عن تكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون هناك غدًا الاثنين فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث نحو 20% على بعض مناطق السواحل الشمالية والصحراء الغربية، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

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ما حالة الطقس غدًا الاثنين في مصر؟

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد الاثنين يكون خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما تسود أجواء حارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن نشاط الرياح يستمر على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وتأتي توقعات الطقس غدًا مع استمرار فرص سقوط الأمطار وظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي تشهده أغلب الأنحاء.

أين تسقط الأمطار غدًا الاثنين؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث نحو 20% على بعض مناطق السواحل الشمالية والصحراء الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وتأتي فرص الأمطار غدًا ضمن الظواهر الجوية المتوقعة مع بداية الفترة التي تشهد أجواء خريفية خلال الأسبوع المقبل.

متى تظهر الشبورة المائية غدًا؟

تتكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتأتي الشبورة خلال فترة الصباح الباكر بالتزامن مع توقعات ظهور السحب المنخفضة وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ولذلك تظل الظواهر الجوية الصباحية من أبرز ملامح حالة الطقس المتوقعة.

كم تسجل درجات الحرارة غدًا في القاهرة والمحافظات؟

تسجل درجات الحرارة العظمى غدًا نحو 32 درجة بالقاهرة الكبرى، و31 درجة بالوجه البحري، بينما تبلغ 28 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و29 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية.

وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 34 درجة بشمال الصعيد، في حين تصل إلى 41 درجة بجنوب الصعيد، لتظل مناطق جنوب البلاد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه الدرجات بالتزامن مع نشاط الرياح الذي تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

كيف يكون طقس الأسبوع المقبل حتى السبت 3 أكتوبر؟

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الأجواء خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل 3 أكتوبر تشهد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية.

وتستمر الأجواء الحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، على أن يعتدل جو جنوب الصعيد ليلًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 و31 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة.

كما تتراوح درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد بين 32 و33 درجة، في حين تتراوح على جنوب الصعيد بين 36 و39 درجة.

وتوضح هذه التوقعات استمرار التباين في درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء وحتى السبت المقبل 3 أكتوبر، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال الصباح.

هل تستمر فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل؟

تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل أول أكتوبر.

وتتركز فرص الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية ومناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة خلال الفترة المشار إليها.

كما يستمر نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وتأتي فرص الأمطار خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس ضمن الظواهر الجوية المتوقعة مع استمرار الأجواء الخريفية على عدد من المناطق.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؟

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، وظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، إلى جانب تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح أحيانًا، وتتراوح سرعة الرياح غدًا بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وتختلف حدة هذه الظواهر ومناطق ظهورها خلال الفترة من غد الاثنين وحتى السبت المقبل 3 أكتوبر، وفقًا للتوقعات الخاصة بكل فترة.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين مع تغيرات الطقس؟

دعت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين جميع إلى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية.

كما شددت على ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق.

وتظل متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية الوسيلة الأساسية للتعرف على أي مستجدات بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.