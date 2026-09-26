بين الحرارة والأمطار.. هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 28 سبتمبر إلى الجمعة 2 أكتوبر، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

حالة الطقس في أسبوع



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ولفتت الهيئة في بيان لها، أن هناك فرص أمطار خفيفة يومي الإثنين 28 سبتمبر والثلاثاء 29 سبتمبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.



أشارت إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس معتدلا رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، كما قد تكون غزيزة أحيانا على مناطق من (السلوم – مطروح ) على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.