أستاذ علاقات دولية: كلمة مصر بالأمم المتحدة عكست تحركاتها ودعمت حل الدولتين

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كشفت حجم الفجوة والازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا والأزمات الملحة، مؤكدًا أنها عكست التحركات المصرية في مختلف الملفات، وتمسكت بضرورة وجود مؤسسات دولية قوية ومجلس أمن قادر على خفض التصعيد وإيجاد حلول حقيقية للقضايا العالقة.

وأوضح «فارس»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية جاءت في مقدمة كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع التأكيد على أهمية ترتيبات المرحلة الثانية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حضور القضية الفلسطينية في كلمات عدد من قادة العالم يعكس تحولًا في المواقف الدولية، كما أن مصر لعبت أدوارًا سياسية وإنسانية متعددة لدعم الفلسطينيين ورفض مخططات التهجير، معتبرًا أن تزايد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية والتحركات الأوروبية يمثلان ضغطًا دبلوماسيًا على إسرائيل لدعم تنفيذ حل الدولتين.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن كلمة مصر تناولت ملف الأمن المائي، والتأكيد على أن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون وليس الصراع، وأن الأمن المائي والتنمية يمكن أن يتكاملا حال توافرت الإرادة السياسية، بالإضافة إلى أن الموقف المصري في قضية السد الإثيوبي يقوم على مبدأ عدم إحداث ضرر، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الملء والتشغيل، خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

وأكد «فارس» أن مصر لا تقف ضد التنمية داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى مشاركتها في تنفيذ مشروعات تنموية بالقارة، ومن بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، كما أن مصر تتحرك لدعم التعاون الإفريقي وإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للقضايا العالقة، مشددًا على ضرورة ألا تتحول قضية المياه إلى أداة للمساومة أو التصعيد بين دول القارة.