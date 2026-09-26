لـ 8 نوفمبر| تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية كتيبة الأهوال

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 2886 لسنة 2026، جنايات بولاق الدكرور، المعروفة بخلية "كتيبة الأهوال" لجلسة 8 نوفمبر لسماع الشهود.

جماعة إرهابية

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهم الأول تمويل الإرهاب، ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بالتواصل عبر صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان كتيبة الأهول لتبادل التكليفات.