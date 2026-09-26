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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن المستشار أحمد الزند: قاض جليل.. والدولة كانت تطمئن عليه في فترة مرضه

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار أحمد الزند، الذي وافته المنية في وقت مبكر صباح اليوم، بكلمات مؤثرة، قائلا: “وطني أصيل، قاضٍ محترم، وسياسي مخضرم”.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «عرفته منذ سنوات طويلة لم أجده في أي وقت إلا ويتحدث عن مصر وقضاة مصر وهيبة القضاة والعدالة».

وأكد أن الراحل أحمد الزند لم يسمح في أي وقت أن يقترب أحد من القضاة، وامتدت العلاقة معه منذ أن كان رئيسا لنادي القضاة ثم وزيرًا للعدل وحتى بعد ترك المنصب.

وأردف أن الزند كان يعتاد سنويًا على إعداد إفطار سنوي في رمضان بمنزله وكان يدعو حبايبه من القضاة والإعلاميين وغيرهم وحبايبه هم مصر يعني تلاقي مصر كلها عنده، ومش أي حد يروح عنده ويدخله بيته

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه كان من أكثر الإعلاميين الذين أجروا حوارات مع أحمد الزند، وكان في مداخلات كثيرة، ولكنه في الفترة الأخيرة ابتعد عن الإعلام.

وأضاف أن هناك حالة حزن كبيرة من الشعب المصري على رحيل أحمد الزند، وعندما دخل المستشفى كنت أتواصل مع ابنه، صديقي، المستشار شريف الزند، وكانت الدولة ومؤسساتها تتواصل مع أسرة الراحل للاطمئنان عليه ومعرفة إذا كانت الأسرة تحتاج أي شيء.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن الزند وقف شامخا صلبا قويا أمام تنظيم إرهابي بالكامل، ولم يتراجع خطوة واحدة رغم القتل والاغتيالات، ولم ينجحوا في وقفه.

وأردف أن الناس جات من الغربية ومحافظات أخرى للتعزية في المستشار أحمد الزند، والإخوان في ستين داهية يغوروا، موضحا أن المسجد لم يكن به مكانا من كثرة المشيعين والمعزين في رحيل المستشار أحمد الزند الذي كان راجل فاضل محب للناس وخدوم جدا وإنسان جدا ومع الغلابة جدا وأنا عارف عمل أيه وبيعمل أيه

وواصل موسى، الراجل ده كل عمله محترم لمصر وقضاة مصر والدفاع عنهم لآخر الوقت وكان يدافع عن الشعب المصري، وكنت سعيد جدا وأنا بعمل حلقات معاه، وكان حافظ القرآن الكريم وكان مخلص وقاضي جليل ويتكلم بالقانون والشريعة

واختتم أن المستشار أحمد الزند كان حافظا للقرآن الكريم وكان مخلصا وقاضيا جليلا، ويتكلم بالقانون والشريعة، مفيش حد مش زعلان عليه، باستثناء الإخوان دول مش مصريين.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

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