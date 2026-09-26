أحمد موسى: الفقراء والغلابة عندهم صبر وقوة وإرادة وأول ناس يتقدموا الصفوف دفاعا عن بلدهم

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه كان في قرية من القرى الأكثر احتياجًا ولكن أهلها قالوا إنهم يقفون مع البلد ولن يسمحوا بهدم الدولة مرة أخرى، معلقًا: كل واحد يسلم عليا ويبوسني يحكيلي ويقولي كده.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: “اللي بيتكلم عن مصر أبنائها، مش أنصاف المثقفين اللي قلوبهم سوده، بيتكلم اللي يزرع ويحصد وشقيان وينزل من بعد الفجر يرجع المغرب”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، “الناس دي عندهم تاريخ ومع البلد أكثر من أنصاف المثقفين، وحافظين البلد ويدافعون عنها، ومنهم من حارب دفاعا عنها وانتصر”.

وأوضح أنه رغم التحديات التي نعيشها وارتفاع الأسعار، لكن المواطن المصري الشريف المحب لبلده هو الأساس، ولا نقصد المتاجرين بالمصريين الفقراء والغلابة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الفقراء والغلابة عندهم صبر وقوة وإرادة، وأول ناس يتقدموا الصفوف دفاعا عن بلدهم؛ لأنهم دول المصريين اللي بيحبوا بلدهم.