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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة دراماتيكية.. العراق يهزم الكويت 3-2 في خليجي 27

العراق
العراق
حسام الحارتي

فاز منتخب العراق على  الكويت 3-2، بعد مباراة مثيرة  مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة خليجي 27 بجدة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أفضلية نسبية للعراق على مستوى الاستحواذ والوصول إلى المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب العراقي بواسطة زيدان إقبال في الدقيقة 52.

ورد المنتخب الكويتي بالتعادل من ركلة جزاء عن طريق يوسف ناصر في الدقيقة 75.

وأعاد سيف رشيد التقدم لأسود الرافدين مجددًا في الدقيقة 83، قبل أن ينجح "الأزرق" في التعادل في توقيت صعب للغاية وبالتحديد في الدقيقة 90.

ولكن قرار نبيل يفاجئ الجميع ويحرز هدفًا وزنه ذهب في الدقيقة 90+9 ليمنح منتخب العراق الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع الفوز رصيد العراق إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة قبل مباراة السعودية وعمان.

وفي المقابل ودع منتخب الكويت خليجي 27 وتذيل ترتيب مجموعته بلا رصيد من النقاط.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في لقاء الجولة الختامية من الدور الأول الثلاثاء المقبل، وفي اليوم ذاته يلعب المنتخب الكويتي أمام نظيره العماني.

منتخب العراق الكويت بطولة خليجي 27 جدة المنتخب العراق سيف رشيد

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