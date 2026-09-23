العراق يتصدر مجموعة خليجي 27 مؤقتًا بعد التعادل مع عُمان

تصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بشكل مؤقت، بعد تعادله مع عُمان بهدف لكل منهما، في افتتاح منافسات البطولة اليوم الأربعاء.

وحصد المنتخبان نقطة واحدة، ليتواجد العراق في صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب عُمان المركز الثاني.

وينتظر المنتخبان نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين السعودية والكويت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب المجموعة الأولى:

العراق – نقطة واحدة عُمان – نقطة واحدة السعودية – دون نقاط الكويت – دون نقاط

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعُمان والسعودية والكويت، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

وتقام منافسات «خليجي 27» في السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات، هي السعودية والكويت والعراق وعُمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن.