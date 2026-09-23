زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن تطورات حالته الصحية، موضحة أنه يمر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الحالية، ويخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة.

وقالت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «هو دخل العناية المركزة تاني، وحاليًا عنده قرحة فراش، وبنتحمل أخطاء طبية كبيرة، وبقاله فترة تعبان».

وأشارت إلى أن الفنان أشرف زكي يحرص على الاطمئنان على حالة سامي عبد الحليم بشكل مستمر، مؤكدة أن أسرته تمر بفترة صعبة بسبب حالته الصحية.

وطالبت زوجة الفنان الجمهور بالدعاء له، قائلة: «محتاجة الناس تدعيله»، متمنية أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة المقبلة.