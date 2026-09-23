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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الصحفيين: عقد نقاش داخل النقابة حول ملف صحفيي المواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل

خالد البلشي
خالد البلشي
هاني حسين

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن ملف صحفيي المواقع الإلكترونية مهم ويجب مناقشته على أرضية نقابة الصحفيين .

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الأسبوع المقبل سوف يتم عقد نقاش هادئ داخل نقابة الصحفيين حول ملف صحفيي المواقع الإلكترونية وشمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة".

وتابع خالد البلشي:" أي نقاش حول حقوق الصحفيين والعاملين داخل المواقع الإلكتورنية أرضية النقاش فيه داخل النقابة "، مضيفا:" صحفيي المواقع الألكترونية صحفييون ولديهم الحق في الحماية النقابية ".


وأكمل خالد البلشي:" الصحفيين لديهم حق في الاستقرار المالي والمؤسسي داخل المواقع الإلكترونية"، مضيفا:" الأهم أن تحتوي النقابات العاملين فيها".

ولفت خالد البلشي:" النقاش حول حقوق صحفيي المواقع الإلكترونية بدأ تحت مظلة النقابة والنقابات مؤسسات ديمقراطية والكلمة العليا فيها للجمعيات العمومية والجمعية العمومية تدافع عن المهنة وتطويرها ".

وتابع خالد البلشي:" أي حديث عن كيانات خارج النقابة عبث ينال من حقوق الصحفيين ". 
 

الصحفيين نقابة الصحفيين اخبار التوك شو مصر المواقع المواقع الإلكترونية

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