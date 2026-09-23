نقيب الصحفيين: عقد نقاش داخل النقابة حول ملف صحفيي المواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن ملف صحفيي المواقع الإلكترونية مهم ويجب مناقشته على أرضية نقابة الصحفيين .

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الأسبوع المقبل سوف يتم عقد نقاش هادئ داخل نقابة الصحفيين حول ملف صحفيي المواقع الإلكترونية وشمول الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة".

وتابع خالد البلشي:" أي نقاش حول حقوق الصحفيين والعاملين داخل المواقع الإلكتورنية أرضية النقاش فيه داخل النقابة "، مضيفا:" صحفيي المواقع الألكترونية صحفييون ولديهم الحق في الحماية النقابية ".



وأكمل خالد البلشي:" الصحفيين لديهم حق في الاستقرار المالي والمؤسسي داخل المواقع الإلكترونية"، مضيفا:" الأهم أن تحتوي النقابات العاملين فيها".

ولفت خالد البلشي:" النقاش حول حقوق صحفيي المواقع الإلكترونية بدأ تحت مظلة النقابة والنقابات مؤسسات ديمقراطية والكلمة العليا فيها للجمعيات العمومية والجمعية العمومية تدافع عن المهنة وتطويرها ".

وتابع خالد البلشي:" أي حديث عن كيانات خارج النقابة عبث ينال من حقوق الصحفيين ".

