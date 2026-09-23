وكيل نقابة الصحفيين يشيد بدور مؤسسة محمد حسنين هيكل في تدريب وتطوير مهارات الشباب

أشاد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة، بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية في تدريب وتطوير مهارات شباب الصحفيين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسة ونقابة الصحفيين لدعم الأجيال الجديدة من العاملين في المهنة.

ووجه عبد الحفيظ رسالة شكر إلى هدايت تيمور، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، على إصرارها على استكمال مسيرة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات شباب الصحفيين وتأهيلهم لمواكبة التطورات التي تشهدها المهنة.

وقال وكيل نقابة الصحفيين: «لم أرَ تفانيًا وإخلاصًا ودقة مثلما أرى من السيدة هدايت تيمور»، مشيدًا بما تبذله من جهود في دعم برامج التدريب والتطوير، كما وجه الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة على ما يقدمه من دعم مستمر للصحفيين الشباب.

وأوضح عبد الحفيظ أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية ساهمت، خلال السنوات الثلاث الماضية، في تدريب نحو 300 صحفي، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة ودورها في تطوير قدرات الصحفيين.

وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين نقابة الصحفيين والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح المزيد من فرص التدريب والتأهيل لشباب الصحفيين، ويسهم في الارتقاء بمهاراتهم المهنية.

وفي السياق ذاته، أعلن عبد الحفيظ عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية جديدة حول صحافة البيانات، داعيًا الصحفيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي.