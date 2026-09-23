مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، حيث بدأ الاجتماع بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط بين شعوب وحكومات مصر واليونان وقبرص، والمساعي الدائمة لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود من خلال البناء على المخرجات السابقة لآلية التعاون الثلاثي، بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأعرب نيكولاوس دندياس، وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، عن تقديره للقوات المسلحة المصرية، لما تمثله من قوة عسكرية واستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الاجتماع لرسم مستقبل أفضل للقوات المسلحة للدول الثلاث، بما يدعم آفاق التعاون العسكري المشترك في إطار احترام المواثيق والقوانين الدولية.

فيما أشار فاسيليس بالماس، وزير الدفاع بجمهورية قبرص، إلى أن الاجتماع هو امتداد للقمة الثلاثية التي جمعت القيادات السياسية في مدينة العلمين خلال الشهر الجاري، كما أكد ضرورة التنسيق المشترك في هذه المرحلة، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع الثلاثي، تم توقيع بيان ختامي مشترك، في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الفريق أشرف سالم زاهر لقاءً ثنائيًا مع وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات العسكرية في مختلف المجالات بين الجانبين.

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءً ثنائيًا مع وزير الدفاع بجمهورية قبرص، تناول سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر الفعاليات الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية، وسفيرا اليونان وقبرص بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.