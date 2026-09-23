تكريم سائق التوك التوك أعاد 5 آلاف دولار وهاتفًا لسائح إنجليزى بأسوان.. شاهد

شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان ، تكريم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للشاب الأسوانى أحمد هشام فاروق الشهير " بأحمد الجعفرى " ، سائق مركبة التوك توك من خلال إهداؤه شهادة تقدير ، وذلك عرفاناً بأمانته وشهامته ، وذلك بعد قيامه بالعثور على مبلغ مالى يقدر بنحو 5 آلاف دولار ، بالإضافة إلى هاتف محمول من ماركة غالية الثمن ، وحرصه على تسليمهما إلى صاحبهما السائح الإنجليزى ، والذى سرد قصة أمانته بجريدة التايمز البريطانية ، ليضرب بذلك أروع الأمثلة والنماذج المشرفة فى الأمانة والنزاهة وحسن الخلق ، ويعكس ما يتمتع به أبناء أسوان من قيم أصيلة ومبادئ راسخة .

تكريم نموذج مشرف للأمانة والشهامة

وأشاد المهندس عمرو لاشين خلال جلسة المجلس التنفيذى، بالموقف المشرف الذى جسده الشاب أحمد الجعفرى ، مؤكداً أن الأمانة والنزاهة والشهامة تمثل قيماً راسخة فى المجتمع الأسوانى، وأن مثل هذه المواقف الإيجابية تستحق التقدير والإشادة ، لما تحمله من رسائل مجتمعية وإنسانية نبيلة ، وتسهم فى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة بين المواطنين .

رسالة تقدير للقيم الأصيلة بالمجتمع الأسوانى



وأكد محافظ أسوان أن تكريم النماذج المشرفة من أبناء المحافظة يأتى تقديراً لما يقدمونه من مواقف إنسانية وحضارية تعكس أصالة المجتمع الأسوانى، وتبرز أهمية التحلى بالأمانة والإخلاص فى التعامل، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك تسوده القيم والمبادئ الحميدة ، مشيرًا إلى أن ما قام به الشاب هشام أحمد فاروق يمثل نموذجًا يحتذى به فى رد الحقوق إلى أصحابها .

حضور برلماني وتنفيذي



جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى ، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذى.



يأتى تكريم الشاب الأسوانى أحمد هشام فاروق تقديراً لأمانته وشهامته فى إعادة مبلغ مالى يقدر بنحو 5 آلاف دولار وهاتف محمول ثمين إلى صاحبهما السائح الإنجليزى ، ليؤكد أن أبناء أسوان يواصلون تقديم النماذج المشرفة التى تعكس أصالة المجتمع وقيمه النبيلة ، وتدعم نشر ثقافة الأمانة والنزاهة والمسئولية المجتمعية .