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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«بيرقص أحلى مني على العقباوي» .. تفاصيل مثيرة في مُقتـ.ـل شاب بمصر القديمة

جثة
جثة
رامي المهدي

كشف أمر الإحالة عن تفاصيل مثيرة في اعترافات المتهم بقتل المجني عليه بمنطقة مصر القديمة، إذ أقر بوجود خلافات سابقة بينهما، موضحًا أن المشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيامه بالتعدي على المجني عليه.


وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم ترصد للمجني عليه، وما إن التقى به حتى نشبت بينهما مواجهة، سقط خلالها المجني عليه أرضًا، قبل أن يسدد له المتهم ضربة ثم طعنة نافذة بمنطقة القلب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، أودت بحياته.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم برر الخلاف، وفقًا لما نُسب إليه، بسبب استيائه من المجني عليه، بعدما كان الأخير يرقص بطريقة أثارت غضبه، مدعيًا أنه «بيرقص أحلى مني على العقباوي»، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء انتهى بوفاته.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني، فيما أثبت تقرير الصفة التشريحية الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأدت إلى وفاته.

وكشف أمر الإحالة تفاصيل المشادة التي سبقت الواقعة، مؤكدًا أن المتهم كان يحمل سلاحًا أبيض «مطواة» وقت حدوث الخلاف.

وقال الشاهد خالد عشري، نجل عم المتوفى، ويبلغ من العمر 22 عامًا، إنه توجه برفقة المجني عليه إلى حفل عيد ميلاد بالقرب من أسفل كوبري عباس بمنطقة مصر القديمة، وخلال وجودهما نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه.

وأضاف الشاهد أن المتهم كان ممسكًا بسلاح أبيض «مطواة»، ووجه إلى المجني عليه عبارة «هزريك»، قبل أن يُخرج السلاح ويتجه نحوه، ما دفع المجني عليه إلى الفرار باتجاه أحد الممرات المؤدية إلى العقار.

وتابع أن المتهم طارد المجني عليه، ثم وجه إليه طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في منطقة القلب، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأوضح الشاهد في أقواله أن المتهم تعمد ملاحقة المجني عليه وطعنه، مؤكدًا أن الطعنة أصابت منطقة القلب، وهو ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحقيقات عن أقوال محمد عشري، والد المتوفى، بشأن واقعة وفاة نجله، حيث روى تفاصيل ما علم به عن الواقعة التي انتهت بإصابة نجله ووفاته داخل المستشفى.

وقال والد المتوفى في أقواله إن نجله توجه لحضور عيد ميلاد أحد أصدقائه، مضيفًا أنه أثناء وجوده هناك تشاجر مع المتهم.

وتابع أنه عقب ذلك تم نقل نجله إلى مستشفى المنيل التخصصي، متأثرًا بإصابته بطعنة باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وأوضح أن نجله توفي متأثرًا بالإصابة التي لحقت به.

وأحالت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض، وتعاطي جوهر الحشيش المخدر، في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وحملت القضية رقم 559 لسنة 2026 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، وتعود وقائعها إلى 15 يناير 2026، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، على خلفية خلاف سابق بينهما، وتربص به حتى نشبت مشادة بينهما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم في واقعة قتل الشاب بمنطقة مصر القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.

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