قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
تأجيل مُحاكمة نقاش مُتهم بالتسبّب في وفاة سجين داخل حجز الخليفة لـ 20 أكتوبر
تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم
حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الخريف
ماكرون في خطابه الوداعي بالأمم المتحدة: دبلوماسية ترامب بشأن غزة «مشهد مخزٍ»
العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر
رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم
أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاكهة الفريق.. هشام نصر: لم أكن أريد الاستغناء عن «بيزيرا» لكن الزمالك أمام كارثة مادية

هشام نصر وبيزيرا
هشام نصر وبيزيرا
محمد بدران

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، الأسباب التي دفعت إدارة النادي للموافقة على رحيل بيزيرا، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه جاء في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي واحتياجات فريق الكرة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: «لو أنا أملك الأريحية المالية والغطاء الكامل المالي لفريقي واحتياجاته، كنت لن أتخذ قرار بيع بيزيرا».

وأضاف: «بيزيرا كان الكريمة والفاكهة وكان يصنع الفارق، الناس لا تكون متواجدة معنا داخل التفاوض والاشتراطات، وكنت لا أريد أن أستغنى عن بيزيرا».

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن الفريق سيواصل المنافسة سواء بوجود بيزيرا أو بعد رحيله، قائلًا: «سيبقى الزمالك سواء مع بيزيرا أو من غيره، نادي قوي وله اسمه، لكننا لدينا كارثة مادية ومقبلين على بطولة إفريقيا، ولو خسرت العرض المادي لبيزيرا لن نستفيد منه كنادي الزمالك».

هشام نصر: المقابل المادي من بيع بيزيرا لسداد مستحقات اللاعبين

وأشار هشام نصر إلى أن المقابل المالي الناتج عن صفقة بيع بيزيرا سيُوجه بصورة أساسية إلى سداد مستحقات لاعبي فريق كرة القدم، مؤكدًا أن الإدارة بدأت بالفعل في إجراءات صرف المستحقات.

وقال: «المقابل المادي من بيع بيزيرا سيكون رقم واحد لسد مستحقات فريق كرة القدم لأنهم الذخيرة، وابتدينا اليوم بتحويل صرف المستحقات للاعبين».

هشام نصر يتحدث عن حسام عبد المجيد

وتطرق نائب رئيس الزمالك إلى ملف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب ظل لمدة موسمين دون تجديد عقده، وكان يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وقال: «حسام عبد المجيد، ظل لمدة موسمين لم يجدد عقده وكان يرغب في الاحتراف الأوروبي رغم أننا نادي الزمالك صانع النجوم».

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الأزمة المالية التي يمر بها النادي، قائلًا: «الناس بتيجي تلمع في الزمالك، لاعبين ومدربين، ويجب أن نحل المشكلة المالية اللي تضعنا في مثل هذه المواقف».

هشام نصر بيزيرا الاستغناء عن بيزيرا حسام عبد المجيد الازمة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

اسعار السبائك الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21.. إليك ثمن السبائك من أول 1 جرام

ترشيحاتنا

Xbox

زلزال داخل إكس بوكس.. تسريح موظفين وتغييرات شاملة في استوديوهات الألعاب بمايكروسوفت

فيفو X500

فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X500 الرائدة بمواصفات قوية وكاميرات احترافية متطورة

أجهزة لابتوب

أفضل وأرخص خمسة أجهزة لابتوب للدراسة والألعاب لعام 2026

بالصور

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد