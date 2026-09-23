فاكهة الفريق.. هشام نصر: لم أكن أريد الاستغناء عن «بيزيرا» لكن الزمالك أمام كارثة مادية

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، الأسباب التي دفعت إدارة النادي للموافقة على رحيل بيزيرا، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه جاء في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي واحتياجات فريق الكرة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: «لو أنا أملك الأريحية المالية والغطاء الكامل المالي لفريقي واحتياجاته، كنت لن أتخذ قرار بيع بيزيرا».

وأضاف: «بيزيرا كان الكريمة والفاكهة وكان يصنع الفارق، الناس لا تكون متواجدة معنا داخل التفاوض والاشتراطات، وكنت لا أريد أن أستغنى عن بيزيرا».

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن الفريق سيواصل المنافسة سواء بوجود بيزيرا أو بعد رحيله، قائلًا: «سيبقى الزمالك سواء مع بيزيرا أو من غيره، نادي قوي وله اسمه، لكننا لدينا كارثة مادية ومقبلين على بطولة إفريقيا، ولو خسرت العرض المادي لبيزيرا لن نستفيد منه كنادي الزمالك».

هشام نصر: المقابل المادي من بيع بيزيرا لسداد مستحقات اللاعبين

وأشار هشام نصر إلى أن المقابل المالي الناتج عن صفقة بيع بيزيرا سيُوجه بصورة أساسية إلى سداد مستحقات لاعبي فريق كرة القدم، مؤكدًا أن الإدارة بدأت بالفعل في إجراءات صرف المستحقات.

وقال: «المقابل المادي من بيع بيزيرا سيكون رقم واحد لسد مستحقات فريق كرة القدم لأنهم الذخيرة، وابتدينا اليوم بتحويل صرف المستحقات للاعبين».

هشام نصر يتحدث عن حسام عبد المجيد

وتطرق نائب رئيس الزمالك إلى ملف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب ظل لمدة موسمين دون تجديد عقده، وكان يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وقال: «حسام عبد المجيد، ظل لمدة موسمين لم يجدد عقده وكان يرغب في الاحتراف الأوروبي رغم أننا نادي الزمالك صانع النجوم».

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الأزمة المالية التي يمر بها النادي، قائلًا: «الناس بتيجي تلمع في الزمالك، لاعبين ومدربين، ويجب أن نحل المشكلة المالية اللي تضعنا في مثل هذه المواقف».