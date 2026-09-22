سعر الذهب اليوم عيار 21.. إليك ثمن السبائك من أول 1 جرام

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا بالصاغة والأسواق، حيث ارتفعمت عمليات البحث عن سعر الذهب عيار 21 اليوم ، وذلك بعدما تراجع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الأثنين .

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب ..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7166 جنيها للشراء، و7132 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية أو الضريبة.

سعر الذهب عيار21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6270 جنيها للشراء، و6240 جنيها للبيع، بارتفاع نحو 50 جنيها مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية التي كانت عند 6320 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الضريبة.



سعر الذهب عيار 18

يتداول سعر الذهب عيار 18 عند 5374 جنيها للشراء، و5348 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات الصاغة اليوم الثلاثاء 50 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، و49 ألفًا و120 جنيهًا للبيع دون إضافة المصنعية أو الضريبة.

بينما بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 4329.79 دولار للشراء، و4329.29 دولار للبيع.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

لا توجد قيمة موحدة لمصنعية الذهب في السوق المصرية، إذ تختلف بحسب نوع المنتج والشركة والتاجر والوزن والتصميم.

وتكون مصنعية السبائك والجنيهات الذهبية عادة مختلفة عن مصنعية المشغولات، وبالتالي فإن حساب قيمة الذهب من خلال ضرب وزن القطعة في سعر الغرام لا يكشف دائمًا التكلفة النهائية الفعلية.

ويفضل عند الشراء التأكد من حصول العميل على فاتورة توضح الوزن والعيار وسعر الغرام وقيمة المصنعية والرسوم وشروط إعادة البيع.

أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء

سبيكة 1 جرام : 7421 جنيهاً

سبيكة 2.5 جرام : 18365 جنيهاً

سبيكة 5 جرامات: 36,175 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 72,350 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 144,700 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: 361,750 جنيهًا.

سبيكة 100 جرام: 723,500 جنيه.

سبيكة نصف أونصة: 112,520 جنيهًا.

سبيكة أونصة: 225,030 جنيهًا.

سبيكة 10 تولا، وزن 116.6 جرام: 843,600 جنيه.

سبيكة ربع كيلو، وزن 250 جرامًا: 1,808,750 جنيهًا.

سبيكة نصف كيلو، وزن 500 جرام: 3,617,500 جنيه.

سبيكة 1 كيلوجرام: 7,235,000 جنيه.