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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع اتفاقيتي تعاون لجامعة المنصوره وجامعتي المعقل والنور العراقيتين

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

وقّع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،بقاعة مجلس جامعة المنصورة، اتفاقيتي تعاون أكاديمي وعلمي مع جامعتي المعقل في البصرة، والنور في الموصل بجمهورية العراق، لاستضافة عدد من برامج الدراسات العليا التابعة لجامعة المنصورة داخل الجامعتين العراقيتين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ووقّع الاتفاقيتين من جانب جامعة المعقل الدكتور بدر نعمة البدران، رئيس الجامعة، ومن جانب جامعة النور العراقية الدكتور ياسين طه الحجار، رئيس الجامعة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعات المشاركة.

ورحّب الدكتور شريف خاطر برئيس جامعة المعقل ورئيس جامعة النور العراقية، مؤكدًا حرص جامعة المنصورة على توفير الخبرات الأكاديمية اللازمة لإنجاح البرامج المستضافة، والتنسيق المستمر بين الكليات المعنية بالجامعات الثلاث؛ لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق المستهدف من الاتفاقيتين.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة المنصورة والجامعات العراقية، ويعكس حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الدولية وتدويل برامج الدراسات العليا، بما يتيح نقل خبراتها الأكاديمية والبحثية إلى محيطها الإقليمي، ويعزز فرص تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما أعرب رئيس جامعة المنصورة عن تقديره للدكتور قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، لما يقدمه من دعم وتيسير للتعاون بين الجامعات المصرية والعراقية، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات الأكاديمية بين جامعة المنصورة وعدد من الجامعات العراقية من تطور، وما تمثله الاتفاقيتان الجديدتان مع جامعتي المعقل والنور من إضافة مهمة لهذا التعاون.

و أعرب الدكتور بدر البدران عن تقديره للتعاون مع جامعة المنصورة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتها الأكاديمية والعلمية، وما تتمتع به من خبرات متميزة في مختلف التخصصات، بما يدعم تطوير برامج الدراسات العليا بجامعة المعقل ويعزز التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور ياسين طه الحجار أهمية الاتفاقية في دعم التعاون الأكاديمي مع جامعة المنصورة، والاستفادة من خبراتها في مجالات التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل البرامج المستضافة بداية لمزيد من التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، أكد سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية دعم السفارة العراقية للتعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات، بما يخدم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

وأوضح السفير العراقي أن السفارة والمركز الثقافي العراقي بالقاهرة على استعداد لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ الاتفاقيات، بما في ذلك تيسير إجراءات سفر أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذ البرامج، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، إلى جانب دعم التواصل بين الجامعات المصرية والعراقية.

وتنص اتفاقية جامعة المنصورة مع جامعة المعقل بالبصرة على بدء الدراسة ببرامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة، وإدارة الأعمال، والقانون

كما تتضمن اتفاقية جامعة المنصورة مع جامعة النور العراقية استضافة برامج للدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتشمل المرحلة الأولى منها تخصصات القانون، والآداب، وعلوم الرياضة، والصيدلة، مع إمكانية التوسع في برامج أخرى وفق احتياجات التعاون بين الجامعتين.

ومن المقرر أن تبدأ الكليات المعنية بجامعة المنصورة التنسيق مع نظيراتها في جامعتي المعقل والنور بشأن الجداول الدراسية، واختيار أعضاء هيئة التدريس، واستكمال الترتيبات الأكاديمية والتنفيذية، تمهيدًا لبدء الدراسة بالبرامج المستهدفة اعتبارًا من 3 أكتوبر 2026، بما يعزز انطلاق التعاون الأكاديمي بين الجامعات

الثلاث بصورة منظمة.

ويُشار إلى أن جامعة المنصورة كانت قد بدأت بالفعل العام الماضي تنفيذ تعاون أكاديمي مع جامعة المستقبل في بابل بالعراق، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي شملت استضافة عدد من برامج الدراسات العليا في تخصصات طب الأسنان، والتمريض، والقانون، بما يؤكد حرص الجامعة على توسيع نطاق شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات العراقية، وإتاحة برامجها وخبراتها في عدد من التخصصات للدارسين بالعراق.

الدقهلبة المنصوره جامعه العراق

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