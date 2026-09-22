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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ بورسعيد يتفقد جراج المحافظة بحي الزهور

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب "200 "كشاف جديد لخدمة 56 عمارة سكنية بمنطقتي شباب المدينة وشباب أكتوبر
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب "200 "كشاف جديد لخدمة 56 عمارة سكنية بمنطقتي شباب المدينة وشباب أكتوبر
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تركيب 200 كشاف إنارة جديد بمنطقتي شباب المدينة وشباب أكتوبر بحي الزهور وذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تركيب الكشافات الجديدة، والتي تستهدف خدمة 56 عمارة سكنية، وتشمل 16 عمارة بمنطقة شباب المدينة و50 عمارة بمنطقة شباب أكتوبر إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنطقة، واطلع على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب "200 "كشاف جديد لخدمة 56 عمارة سكنية بمنطقتي شباب المدينة وشباب أكتوبر

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بإرشادات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من أعمال تطوير منظومة الإنارة، بالمناطق السكنية والطرق.

وأكد المحافظ أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة وسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

كما وجه بمواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف مناطق المحافظة، وفق خطة زمنية محددة مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة بما يضمن استدامة وكفاءة منظومة الإنارة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وخلال جولته المسائية المفاجئة بحي الزهور، تفقد محافظ بورسعيد جراج المحافظة وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على حالة السيارات الموجودة بالجراج، والتأكد من مستوى المتابعة والحفاظ عليها.

كما تفقد المحافظ المضبوطات الموجودة داخل الجراج واطلع على موقفها، موجها بضرورة إحكام المتابعة والحفاظ على محتويات الجراج والتأكد من انتظام العمل داخل الجراج

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