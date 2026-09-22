"عايزة أتجوز".. فتاة بورسعيد تشعل السوشيال ميديا

أثارت فتاة من محافظة بورسعيد المصرية تُدعى أسماء صالح تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك رغبتها في الزواج وتكوين أسرة.

فقد بدأت القصة عندما كتبت أسماء منشوراً قالت في بدايته: "أنا عايزة أتجوز"، موضحة أنها وصلت إلى مرحلة في حياتها أصبحت لديها رغبة حقيقية في تكوين أسرة والعيش في علاقة مستقرة مع شريك حياة.



كما أوضحت أن طبيعة عملها ودائرتها الاجتماعية تحدان من فرص التعارف الطبيعي، إذ تدور أغلب علاقاتها حول الأطفال والأمهات، ولذلك قررت أن تطلب من الأشخاص المقربين منها ترشيح شخص مناسب لها. وأكدت أنها لا تبحث عن الزواج من أي شخص، لافتة إلى أن لديها طموحات تسعى لتحقيقها، وأنها تدرس حالياً مجالاً جديداً في الجامعة، وتود استكمال دراستها حتى الحصول على درجة الدكتوراه، إلى جانب العمل على مشروع تطمح إلى تطويره.