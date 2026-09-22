درة: تجربتي مع يوسف شاهين كانت صغيرة بس مهمة جدًا

قالت الفنانة درة إن تجربتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين كانت من التجارب المهمة في حياتها، رغم أنها كانت صغيرة، موضحة أنها كانت سعيدة بلقائه، وتعتبر أن العمل معه كان بمثابة دخولها «من باب كبير للفن والسينما المصرية»، خاصة أنها كانت تحب السينما التي يقدمها بشكل كبير. وأضافت أنها عندما اقتربت منه على المستوى الإنساني وعرفته، أحبته أكثر، مؤكدة أنها تعتبر نفسها محظوظة بكونها قابلته في حياتها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ يوسف شاهين طمأنها في بداية تجربتها معه، موضحة أنها كانت تشعر ببعض الخجل والخوف عندما قابلته وخضعت لاختبار أداء، لكنه قال لها: «إنتِ وجه سينمائي»، كما تتذكر موقفًا آخر عندما ضحكت أمامه، فقال لها: «اضحكي، ضحكتك بتنوّر!».

وأكدت أن يوسف شاهين كان «فنان حقيقي قوي»، ولديه إيمان ورؤية وعين خاصة في الكادرات وفي كل ما يتعلق بالممثل، مشيرة إلى أن البعض يعتبره مخرجًا صعبًا، لكنها ترى أنه لم يكن صعبًا، وإنما كان مؤمنًا جدًا بما يقدمه ويريد أن يصنع فنًا حقيقيًا، كما كان يحب الممثل جدًا، واصفة إياه بأنه كان «حنين» معها حتى في أول تجربة لها.

وتحدثت درة عن تجربتها في فيلم «الأولة في الغرام»، موضحة أن المؤلف الراحل وحيد حامد منحها فرصة كبيرة، بعدما وضعها في دور شعبي مصري وهي لا تزال في بداياتها، وهو ما اعتبرته «تحدي» وتحديًا بالنسبة إليها، خاصة أنها كانت سعيدة بتقديم شخصية «ونيسة» في الفيلم، وفرحت كذلك لأنها تؤدي عملًا سينمائيًا كتبه وحيد حامد.

ورغم وصف لميس الحديدي لها بأنها «محظوظة»، ردت درة: «يعني مش قوي، بصي محظوظة في كام حاجة، وكام حاجة لأ!».

وأشارت الفنانة درة إلى تجربتها في «سجن النسا»، موضحة أنها عملت مع مخرجين كثيرين جيدين من مختلف الأجيال، بينهم مخرجون من الجيل الجديد وآخرون من الجيل الوسط، مؤكدة أنها لا تريد أن تظلم أحدًا، لأن هناك مخرجين قدمت معهم أدوارًا لطيفة جدًا.

وذكرت، أن شخصية كاملة في «سجن النسا» كانت مختلفة، موضحة أن المخرج في الأساس لا يصنع الشيء الموجود داخل الفنان، وإنما تكون هناك موهبة وحاجة موجودة في الداخل، والمخرج الجيد يعرف كيف «يبروز» هذه الإمكانات.

الإشادة بالمخرجة كاملة أبو ذكري

واختتمت حديثها بالإشادة بالمخرجة كاملة أبو ذكري، قبل أن تؤكد عقب إشادة لميس الحديدي بأدائها في «سجن النسا»: «الحمد لله».