قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مسلحون يوقفون حقل «الشرارة» النفطي.. ليبيا تلوّح بإعلان «القوة القاهرة»
تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية
ملتزمون بالتهدئة.. حماس تنفي اتهامات إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في غزة
أفضل دعاء للميت بالمغفرة والرحمة.. أدعية نبوية للمتوفى
كوكا وطاهر والشناوي وياسر.. تأكيدات بجاهزية رباعي الأهلي قبل مواجهة الزمالك
من حقبة الحرب الباردة.. أمريكا تخطط لفتح قاعدة عسكرية في جرينلاند
ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام
21 لاعباً في مران منتخب مصر استعداداً لأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا.. صور
توفي أثناء اليوم الدراسي.. تعليم بني سويف تنعى معلم اللغة العربية مصطفى معوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درة: تجربتي مع يوسف شاهين كانت صغيرة بس مهمة جدًا

الفنانة درة
الفنانة درة
محمود محسن

قالت الفنانة درة إن تجربتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين كانت من التجارب المهمة في حياتها، رغم أنها كانت صغيرة، موضحة أنها كانت سعيدة بلقائه، وتعتبر أن العمل معه كان بمثابة دخولها «من باب كبير للفن والسينما المصرية»، خاصة أنها كانت تحب السينما التي يقدمها بشكل كبير. وأضافت أنها عندما اقتربت منه على المستوى الإنساني وعرفته، أحبته أكثر، مؤكدة أنها تعتبر نفسها محظوظة بكونها قابلته في حياتها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ يوسف شاهين طمأنها في بداية تجربتها معه، موضحة أنها كانت تشعر ببعض الخجل والخوف عندما قابلته وخضعت لاختبار أداء، لكنه قال لها: «إنتِ وجه سينمائي»، كما تتذكر موقفًا آخر عندما ضحكت أمامه، فقال لها: «اضحكي، ضحكتك بتنوّر!».

وأكدت أن يوسف شاهين كان «فنان حقيقي قوي»، ولديه إيمان ورؤية وعين خاصة في الكادرات وفي كل ما يتعلق بالممثل، مشيرة إلى أن البعض يعتبره مخرجًا صعبًا، لكنها ترى أنه لم يكن صعبًا، وإنما كان مؤمنًا جدًا بما يقدمه ويريد أن يصنع فنًا حقيقيًا، كما كان يحب الممثل جدًا، واصفة إياه بأنه كان «حنين» معها حتى في أول تجربة لها.

وتحدثت درة عن تجربتها في فيلم «الأولة في الغرام»، موضحة أن المؤلف الراحل وحيد حامد منحها فرصة كبيرة، بعدما وضعها في دور شعبي مصري وهي لا تزال في بداياتها، وهو ما اعتبرته «تحدي» وتحديًا بالنسبة إليها، خاصة أنها كانت سعيدة بتقديم شخصية «ونيسة» في الفيلم، وفرحت كذلك لأنها تؤدي عملًا سينمائيًا كتبه وحيد حامد.

ورغم وصف لميس الحديدي لها بأنها «محظوظة»، ردت درة: «يعني مش قوي، بصي محظوظة في كام حاجة، وكام حاجة لأ!».

وأشارت الفنانة درة إلى تجربتها في «سجن النسا»، موضحة أنها عملت مع مخرجين كثيرين جيدين من مختلف الأجيال، بينهم مخرجون من الجيل الجديد وآخرون من الجيل الوسط، مؤكدة أنها لا تريد أن تظلم أحدًا، لأن هناك مخرجين قدمت معهم أدوارًا لطيفة جدًا.

وذكرت، أن شخصية كاملة في «سجن النسا» كانت مختلفة، موضحة أن المخرج في الأساس لا يصنع الشيء الموجود داخل الفنان، وإنما تكون هناك موهبة وحاجة موجودة في الداخل، والمخرج الجيد يعرف كيف «يبروز» هذه الإمكانات.

الإشادة بالمخرجة كاملة أبو ذكري

واختتمت حديثها بالإشادة بالمخرجة كاملة أبو ذكري، قبل أن تؤكد عقب إشادة لميس الحديدي بأدائها في «سجن النسا»: «الحمد لله».

درة الفنانة درة يوسف شاهين المستوى الإنساني السينما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

دونجا

الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة

ياسر إبراهيم

خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي

ترشيحاتنا

وفد جامعة بني سويف

وفد من جامعة بني سويف في زيارة علمية وبحثية إلى جامعة باريس ساكلاي بفرنسا

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشارك في إطلاق «فاتيل مصر» لتعزيز تعليم السياحة

فارسكور

"خطوة لقرية أفضل" مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري بقري فارسكور بدمياط

بالصور

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد